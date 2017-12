Sénégal: Nouvel album « Aduna » - Sangue Bi veut relancer le reggae dans le pays

Dans le cadre de la promotion de cet album, Sangue Bi entend dérouler un certain nombre d'activités comme des concerts prévus à Saint-Louis, Tambacounda, Ziguinchor, etc. « J'irai partout au Sénégal pour faire revire la musique reggae », déclare-t-il.

« Fandé » (dormir la nuit sans avoir mangé) est un autre morceau de l'album. « Long Long » est une chanson d'amour où Sangue Bi pense que l'on doit toujours s'abstenir de mentir à son conjoint. « Quelles que soient les difficultés, il faut toujours dire la vérité à la personne avec laquelle, on a choisi de partager sa vie », souligne l'artiste. Un autre morceau d'amour, « Love so nice » par le biais duquel, il propose aux amoureux de ne pas se contenter d'aimer, mais d'agrémenter aussi l'amour en prenant soin de soi et en faisant en sorte de toujours se présenter en face de son amour dans une belle apparence.

L'artiste Sangue Bi a présenté la semaine dernière son second album intitulé « Aduna » et en a profité pour dévoiler son ambition de faire renaître le reggae au Sénégal; renouer avec sa popularité d'antan.

