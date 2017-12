Burkina Faso: Le Prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique remis jeudi à Ouagadougou

La cérémonie de remise du « Prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique » aura lieu, jeudi matin, à la salle des banquets de Ouaga 2000, à Ouagadougou, en présence des plus hautes autorités du Burkina Faso et du Sénégal, des membres de la Genève internationale et du corps diplomatique accrédité à Ouagadougou, annonce un communiqué.

Après plusieurs missions de sélection en Afrique, le prix est décerné, pour cette première édition, à Moogho Naaba Baongho, chef spirituel et traditionnel burkinabé.

L'objectif de cette distinction, dotée d'une enveloppe annuelle de 50 000 euros et qui a été instituée le 2 juin 2016 par le Centre indépendant de recherches et d'initiatives pour le dialogue (Cirid), est d'honorer et encourager toutes initiatives de dialogue politique et social en Afrique, en particulier dans le domaine de la consolidation de la paix et de la cohésion nationale.

Le Cirid qui est l'initiateur du Prix Macky Sall pour le dialogue est une institution internationale basée à Genève qui bénéficie d'un statut consultatif auprès de l'Organisation des Nations unies. Au cours d'une audience au Palais de la République, le président du Cirid entouré de son staff avait présenté le projet au chef de l'Etat, le président Macky Sall.