Sénégal: Repères 4ème journée L1 - Génération Foot en perte de vitesse, Niary Tally et Stade Mbour accélèrent !

Après un départ à vive allure, Génération Foot marque le pas depuis deux journées. Pendant ce temps, d'autres prétendants à sa succession qui avaient raté leur départ se relancent dans la course. C'est le cas du Niary Tally et du Stade de Mbour. Le Casa Sports et Diambars inquiètent.

Génération Foot en danger à Louga ! L'alerte était annoncée. Sur place, le champion en titre a frôlé son premier échec de la saison face au Ndiambour, réputée réaliste à domicile. Sur la pelouse de son terrain du stade Alboury Ndiaye, le club de Louga avait réussi le plein de point avant de recevoir le leader, Génération Foot. Les Académiciens ont dû puiser dans leurs dernières réserves d'énergie pour éviter leur première défaite de la saison. Un deuxième échec pour le champion sortant qui avait, pourtant, entamé la compétition à vive allure. Après deux succès d'entrée, les Académiciens sont tenus en échec lors des deux dernières journées.

Une panne qui n'est cependant pas exploitée par ses poursuivants immédiats dont la Linguère qui, certes, a confirmé sa stabilité en défense (c'est la seule équipe qui n'a pas encore encaissé de but), mais n'a pas profité de la perte de vitesse du leader.

Niary Tally et Stade de Mbour arrivent !

Ayant connu des soucis à l'allumage, Ngb Niary Tally semble avoir retrouvé sa vitesse de croisière. En tout cas, au nom de ses derniers résultats, l'équipe des populeux quartiers de Grand Dakar, Niary Tally et Ben Tally est sur un nuage à l'instant.

Auteur d'un sans-faute lors des deux dernières sorties, les hommes de Landry Lopy ont effacé leurs débuts laborieux. Une performance qui les relance dans la course, profitant de l'échec des équipes du sommet pour se rapprocher. Le Stade de Mbour a aussi profité de statu quo au sommet pour se replacer dans la course. Les Stadistes qui avaient connu un retard à l'allumage semblent aussi retrouver leur rythme. Après un début assez laborieux, les boys de Youssouf Dabo alignent les succès depuis deux journées. Une ascension qui les propulse sur le podium à une longueur du leader et son dauphin, tous deux en panne.

Le Casa Sports arrête l'hémorragie, mais ne rassure pas

Dominé lors de ses dernières sorties hors de ses bases, le Casa Sports avait l'obligation de se rassurer à domicile. Mais les Sudistes n'ont pas pu surmonter la pression. En arrachant le point du nul à la Sonacos à domicile, les boys d'Athanase Tendeng ont, certes, arrêté l'hémorragie, mais n'ont pas rassuré. L'heure reste toujours grave au Sud. Tout comme à Saly où Diambars ne sait plus à quel saint se vouer. Les Académiciens de Saly courent toujours derrière leur premier succès de la saison comme le Guédiawaye Fc. Conséquence : les deux équipes sont relégables à l'issue d'une quatrième journée marquée par l'échec des attaquants. En effet, seulement 10 buts ont été marqués, soit à peine une moyenne d'un but par rencontre. Plus faible moyenne comparée aux précédentes journées.