Sénégal: Sécurité à la Fidak - La gendarmerie prête à contrecarrer toute menace

La gendarmerie nationale a mobilisé, cette année, près de 500 éléments pour assurer la sécurité des personnes et des biens au Cices dans le cadre de la 26e édition de la Foire internationale de Dakar (Fidak). Le commandant Ibrahima Ndiaye, chef de la Division de la communication de la gendarmerie nationale, a assuré que « toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour prendre en compte toute sorte de menace ».

Le lieutenant-colonel Maguette Mbaye, commandant de la Légion de gendarmerie ouest, par ailleurs responsable opérationnel, et ses collaborateurs ont effectué, hier, une visite des lieux. Sur place, ils ont fait le tour des différentes positions avant de se rendre à l'exposition de la gendarmerie nationale, située à l'entrée du pavillon « brun ». A l'issue de la visite, le chef d'escadron, le commandant Ibrahima Ndiaye, également chef de la Division de la communication de la gendarmerie nationale, a souligné que « c'est un dispositif très conséquent de près de 500 éléments qui a été déployé au Cices pour assurer la sécurité des exposants et visiteurs » dans le cadre de la 26e édition de la Foire internationale de Dakar (Fidak). Il s'est s'appuyé sur deux volets principaux : le premier cordon sécuritaire à l'extérieur du Cices et le second à l'intérieur. Le premier prend en compte l'ensemble des bretelles et axes routiers qui ceinturent le Cices. Alors que le dispositif de l'intérieur veille sur les entrées et les pavillons.

« C'est une présence dissuasive », a-t-il affirmé. Ce dispositif s'appuie également sur des moyens logistiques assez conséquents, a ajouté le commandant Ndiaye. Cette fois-ci, a-t-il souligné, la gendarmerie a mis les bouchées doubles.

En matière de logistique, a-t-il renchéri, deux avions ultra légers motorisés (Ulm) pour prendre en compte la troisième dimension (les menaces terroristes) ». « En sus des drones, nous avons les chevaux, les escadrons montés, les escadrons motocyclistes, etc. », a précisé le chef de la Division de la communication de la gendarmerie nationale. Poursuivant, il a fait remarquer que « c'est un noyau assez important qui permet, aujourd'hui, aux exposants et aux visiteurs de s'acquitter convenablement de leurs activités ». Selon le commandant Ndiaye, « la gendarmerie a pris toutes les dispositions nécessaires pour prendre en compte toute sorte de menace qu'elle pourrait faire face ». Dans le dispositif, a-t-il relevé, « l'architecture est complète ». « Toute la menace actuelle est prise en compte », a insisté le commandant Ndiaye, sans entrer dans les détails. Au-delà de cette présence dissuasive, la gendarmerie nationale veut aussi montrer, à travers la foire, sa contribution dans le développement économique et social du pays. C'est dans ce cadre que rentre l'exposition qu'elle organise, chaque année, à la Fidak, avec des volets importants de la gendarmerie : la gendarmerie territoriale, la gendarmerie mobile, le commandement des écoles, la contribution de la gendarmerie sénégalaise à l'internationale avec des opérations extérieures, etc. « L'exposition retrace non seulement l'historique du corps mais montre également son évolution depuis ses origines jusqu'à nos jours, avec ses développements, ses particularités et du matériel de qualité », a expliqué le chef d'escadron.