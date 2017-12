Sénégal: Haut conseil du dialogue social - Le secteur des mines passé à la loupe

Mme Aissatou Sophie Gladima, ministre des Mines et de la Géologie

La ministre des Mines et de la Géologie a présidé, hier, la 11ème assemblée plénière du Haut conseil du dialogue social. Mme Aissatou Sophie Gladima a saisi l'occasion pour appeler à une révision de la convention collective qui régit le secteur des mines dans le but de corriger toutes les lacunes qu'elle comporte.

Le Haut conseil du dialogue social (Hcds) a consacré sa 11ème assemblée plénière au secteur extractif. Cette année, le thème est : « Le dialogue social, un outil de rénovation des relations professionnelles et d'accroissement de l'impact socio-économique du secteur minier ». Le Sénégal, selon la ministre des Mines et de la Géologie, Mme Aissatou Sophie Gladima, est devenu un pays minier. A preuve, les investisseurs se bousculent, depuis plusieurs années, pour venir exploiter ces ressources. Cependant, a déploré la présidente du Haut conseil du dialogue social, Mme Innocence Ntap Ndiaye, le cadre conventionnel des relations professionnelles régissant le secteur des mines est obsolète. A titre d'exemple, la convention collective en vigueur dans le secteur date du 14 avril 1960. Ce qui lui a fait dire que « les enjeux liés à l'implantation des entreprises minières dépassent ceux liés aux relations professionnelles ». Au-delà même de l'ancienneté des textes, la convention collective des industries extractives et de la prospection minière qui régit le secteur minier sénégalais « est incomplète », a informé le président de la chambre des mines du Sénégal, Abdoul Aziz Sy. Selon lui, cette convention ne prend pas en compte l'ensemble des catégories professionnelles des travailleurs. Pour cette raison, a expliqué M. Sy, la plupart des contrats de travail des salariés-cadres dans le secteur « sont régis par des conventions collectives du bâtiment et des travaux publics ou du commerce et du transport ». En plus, si les conflits sociaux sont presque inexistants dans les entreprises minières, a-t-il ajouté, c'est parce que ces sociétés mettent en œuvre, de manière volontaire, « de bonnes pratiques et l'instauration d'instances appropriées de dialogue et de communication ».

Aujourd'hui, « il est plus qu'opportun que les textes qui régissent le secteur soient revisités », a déclaré la ministre des Mines et de la Géologie. D'après Mme Aissatou Sophie Gladima, l'assemblée plénière du Hcds offre une opportunité à tous les acteurs pour revoir les textes, les relire et voir ce qui est susceptible d'être changé. L'ambition du gouvernement, a-t-elle rappelé, est de faire du Sénégal un hub minier. Cette volonté de l'Etat explique la révision du code minier. Toutefois, un bon code minier doit s'accompagner d'une bonne convention collective pour permettre à tous les travailleurs du secteur de pouvoir s'épanouir. Surtout que, a ajouté le ministre, le Sénégal est membre de l'Initiative pour la transparence dans les industries extractives (Itie) où l'on exige la prise en compte du droit des travailleurs, une condition sine qua none pour vendre ses produits sur le marché international.

Les mines contribuent fortement dans l'économie nationale. En 2016, a souligné le président de la chambre des mines du Sénégal, cette contribution dans le budget de l'Etat a avoisiné 120 milliards de FCfa, avec un chiffre d'affaires de 365 milliards de FCfa. Cela, a-t-il fait savoir, représente 36 % des exportations sénégalaises. Aussi, plus de 8.000 emplois ont-ils été répertoriés dans ce secteur en 2016.

Le Hcds se préoccupe de l'école...

Le Haut conseil du dialogue social (Hcds) a promis de jouer sa partition pour mettre fin aux menaces de grève dans le secteur de l'éducation. Sa présidente, Mme Innocence Ntap Ndiaye, a constaté que malgré la session de prérentrée qui a été organisée entre le Hcds et l'ensemble des acteurs de l'éducation, il y a déjà « des alertes, des dépôts de préavis de grève ». Ainsi, pour éviter des perturbations dans le secteur de l'éducation, Mme Innonce Ntap Ndiaye a informé qu'elle a demandé au comité dialogue social/secteur éducation de procéder à une synthèse des préavis de grève. Ce travail va permettre de pouvoir discuter avec l'ensemble des secrétaires généraux qui menacent de perturber l'année scolaire. « Nous avons pris langue avec le comité. Les secrétaires généraux seront conviés la semaine prochaine à une discussion. Nous allons demander au gouvernement de voir avec les représentants des syndicats comment régler cette question de ponctions sur les salaires, comment régler le problème des affectations et autres qui sont dénoncés par les syndicats », a déclaré la présidente du Hcds.

... Et demande de situer les responsabilités sur la grève à Aibd

Mme Innocence Ntap Ndiaye a aussi déploré la grève des aiguilleurs du ciel à l'aéroport international Blaise Diagne de Diass (Aibd). Selon elle, cette grève a impacté négativement sur l'image du Sénégal. Toutefois, elle a demandé à ce que toutes les responsabilités soient situées. « Nous sommes en train de mener des enquêtes auprès des services compétents pour savoir véritablement si un préavis légal, remplissant toutes les conditions pour aller en grève, avait été déposé auprès du ministre du Travail. Nous sommes au stade des vérifications. Sur ce dossier, nous allons également donner notre avis », a promis la présidente du Hcds.