Sénégal: Alphabétisation à Dagana - Asstel 2 démarre la 2ème phase de son programme

Les représentants des regroupements d'éleveurs des 11 collectivités locales du département de Dagana se sont retrouvés la semaine dernière à l'hôtel de ville de Richard-Toll pour assister à la cérémonie officielle de démarrage de la deuxième phase du programme d'alphabétisation fonctionnelle mis en œuvre dans le cadre du projet Asstel 2.

Cette cérémonie s'est déroulée à l'hôtel de ville de Richard-Toll en présence de Sidaty Sow du Gret, assistant chef de projet et chargé du volet suivi-évaluation et concertation, des représentants de l'Inspection de l'Education et de la Formation (Ief) de Dagana, du Conseil départemental de Dagana, des maires de Fanaye, de Bokhol, de Richard-Toll, de Rokh, de Mbane, du représentant du Gie Ardo Mbantou, Adama Watt, etc. Le coordonnateur du projet Asstel 2, Marc Petidan, a saisi cette occasion pour rappeler que le projet Accès aux services et structuration des exploitations familiales d'élevage (Asstel 2) est mis en œuvre par l'Ong Gret (Groupe de recherches et d'échanges technologiques) et ses partenaires techniques (Asodia, Apess, Ard de Saint-Louis) et financiers (Afd, Région Occitanie-Pyrénées Méditerranée, Dci Monaco, Cfsi/Fdf) dans le département de Dagana et quelques communes du département de Podor.

Ce projet, a-t-il précisé, a terminé, au mois de mai 2017, la première phase de son programme d'alphabétisation fonctionnelle en langue pulaar qui a permis, au bout de six mois, d'alphabétiser 234 personnes. Ainsi, a-t-il ajouté, pour valoriser davantage la première phase et permettre aux premières bénéficiaires de s'autogérer, les parties prenantes et le projet se sont rencontrés à travers un atelier stratégique et ont pris la décision de renforcer les bénéficiaires de la première phase pendant une période de trois mois sur un quantum horaire de 150 heures. C'est dans ce contexte qu'Asstel 2 veut organiser un programme d'alphabétisation fonctionnelle (Phase 2).

Cependant, ont souligné Marc Petidan et Sidaty Sow, pour faciliter l'atteinte des objectifs du programme en évitant la désertion des classes par les apprenants (très mobiles), le projet propose de réaliser l'action en deux étapes qui seront marquées par une période transitoire. Il s'agira de consolider les acquis de la première phase avec une cohorte (six classes) et d'initier d'autres cibles sous forme d'extension, avec une cohorte de 90 personnes (trois classes) en 450 heures et une autre cohorte de 60 personnes, soit deux classes en 300 heures.

Sidaty Sow s'est réjoui de la disponibilité du Gie Ardo Mbantou qui s'inscrit dans le contexte général du projet et qui demeure résolument engagé à mettre en œuvre cette deuxième phase du programme d'alphabétisation fonctionnelle en pulaar d'Asstel 2. Amadou Sy de l'Ief de Dagana, représentant en même temps le préfet du département, Abdourahmane Diallo du Conseil départemental et Boubou Hann, conseiller municipal et représentant du maire Mame Diop, ont rendu un vibrant hommage aux responsables d'Asstel 2 qui, en mettant en œuvre ce programme d'alphabétisation, veulent aider les bénéficiaires à devenir de véritables entrepreneurs capables de lire et d'écrire en pulaar, de comprendre certaines notions de gestion, de comptabilité, d'être à la pointe de l'actualité et d'être en phase avec les nouvelles technologies.