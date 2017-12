Burkina Faso: Alerte sur la toile - Un faussaire utilise l'identité du cardinal Philippe Ouédraogo

Les résultats des enquêtes vous seront transmis ultérieurement. En attendant, portons cette alerte à nos différentes communautés, pour plus de vigilance et de prudence.

Ne vous fiez plus aux correspondances fictives, mais seulement aux documents portant intégralement la Signature et l'Entête du Cardinal Philippe OUEDRAOGO, ou provenant de son adresse mail propre.

Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. », se nomme « Philippe Ouedraogo », et écrit à des Communautés religieuses au niveau National et International, à des Sœurs, des Prêtres, des Evêques et des Cardinaux, racontant des possibilités de voyage et demandant pour des raisons fictives, de l'argent et des virements bancaires.

