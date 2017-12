Tunisie: Quel choix faire pour acheter et vendre ?

Parmi les axes stratégiques et la vision de Tunisie Digitale 2020, on cite les points suivants :

- Assurer la réduction du chômage et la création d'emplois dans les secteurs du numérique et de l'Offshoring, ainsi que la création de champions nationaux.

- Soutenir la création de la valeur ajoutée, gage de pérennisation des organisations et des emplois, par l'accompagnement à l'entrepreneuriat et la stimulation de l'innovation.

- Améliorer la compétitivité de l'entreprise, tous secteurs confondus, par l'investissement dans les TIC et le positionnement dans l'économie numérique.

A cause des restrictions de la BCT en matière de transfert de devises, les résidents tunisiens éprouvent plusieurs difficultés à rapatrier ou bien réutiliser les montants de devises provenant des ventes en ligne. Et quand on évoque PayPal, on parle de l'exception tunisienne. Ce mode de paiement est disponible dans 190 pays, notamment au Maroc, en Algérie et en Egypte, mais la Tunisie reste l'un des rares pays arabes à en être privé. Cela a renforcé la méfiance des acheteurs potentiels et réduit les opportunités des services numériques à l'export.

L'objectif de cet atelier organisé, aujourd'hui mardi, par Conect Intech, en partenariat avec le Technopole El Ghazala et avec le soutien du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), est de passer en revue les différents modes de payement en ligne internationaux disponibles en Tunisie, et d'en discuter les avantages et les limites avec les deux acteurs principaux, la Poste et la Société Monétique de Tunisie, et ce, pour aider les start-up tunisiennes à exporter leurs services numériques en ligne.

L'atelier traitera aussi le nouveau code du numérique que le Mtcen est en train d'élaborer, pour ouvrir les perspectives et les horizons pouvant booster la Startup-Nation.