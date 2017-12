Tunisie: La ville des Roses se dote d'une salle de théâtre

Cet espace est conçu de manière à répondre au mieux aux besoins et impératifs des divers spectacles. Il sera doté d'un système acoustique approprié, de manière à y limiter autant que possible le phénomène de l'écho. Le revêtement du sol sera un revêtement acoustique de manière à assurer l'isolement de la salle de l'environnement extérieur avec les bruits incessants, dus au trafic automobile intense dans cette zone.

L'allure architecturale de cet espace culturel conciliera l'aspect classique et l'aspect moderne. De manière à ce que ce nouvel édifice soit en harmonie avec le bâtiment mitoyen, abritant l'Hôtel de Ville et l'ex-palais beylical.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.