Tunisie: Fousseny Coulibaly naturalisé !

La Fédération tunisienne de football devrait débuter dans les prochains jours les procédures de naturalisation du joueur de l'Espérance Sportive de Tunis, Fousseny Coulibaly.

Selon des sources concordantes, la demande de naturalisation émane du sélectionneur tunisien Nabil Maâloul. Les dirigeants de la FTF auraient été convaincus par le point de vue de Maâloul et débuteront les procédures dans les prochains jours. Le puissant milieu défensif ivoirien a joué avec l'USM, l'EST et le ST.

Ferjani Sassi et Amine Ben Amor proposés à Al Ahly ?

Des sources égyptiennes ont indiqué que deux noms de joueurs tunisiens ont été proposés aux dirigeants d'Al Ahly pour le prochain mercato hivernal. Il s'agirait des deux milieux de terrain de l'Etoile Sportive du Sahel et de l'Espérance Sportive de Tunis, Mohamed Amine Ben Amor et Ferjani Sassi. Les dirigeants d'Al Ahly ont reçu ces propositions et devraient les discuter avec le staff technique.

EST-CSS : 24.000 billets seront mis en vente

Les autorités sécuritaires ont fixé le nombre des billets qui seront mis en vente pour le prochain choc de championnat qui opposera l'Espérance Sportive de Tunis au Club Sportif Sfaxien. 22.800 billets seront réservés aux supporters espérantistes et 1.200 pour le public sfaxien.

Les abonnés de l'Espérance Sportive de Tunis devraient pouvoir accéder au stade de Radès directement munis de leurs abonnements. La vente des billets devrait débuter le vendredi 22 décembre.

Année terminée pour Zemzemi et Khefifi

Le Club Africain a encore perdu deux joueurs sur blessure. Moaataz Zemzemi et Bilel Khefifi n'ont pas pu terminer la rencontre face à l'Etoile Sportive du Sahel en championnat à cause de blessures musculaires. Le Club Africain est confronté depuis le mois de novembre à un calendrier démentiel à cause des nombreux matches en retard accumulés. Les deux joueurs ne pourront pas disputer les deux derniers matches de la formation clubiste prévus à la fin de ce mois de décembre face au CO Médenine et à l'AS Gabès. La liste des blessés clubistes ne cesse de croître à cause de ce calendrier.

Chibeb Ellili en finale de la coupe du Roi de Jordanie

La formation jordanienne Al Jazira, entraînée par le technicien tunisien, Chiheb Ellili, a assuré sa qualification pour la finale de la coupe de Jordanie après une victoire de (3-0) contre Al Faiçaly sur l'ensemble des deux matches, en demi-finale. Al Jazira s'est imposée (1-0) à domicile avant de confirmer sa supériorité en dominant Al Faiçaly dans son antre (2-0). Les protégés de Chiheb Ellili affronteront en finale de la compétition, Al Shabab.

Stade Gabésien : Maher Kanzari annonce son départ

L'entraîneur du Stade Gabésien Maher Kanzari a annoncé son départ du banc gabésien. Le comité directeur du Stade Gabésien s'est dit totalement surpris par cette décision, surtout que Maher Kanzari leur avait fourni le plan de travail pour la semaine prochaine.

Maher Kanzari avait annoncé son retrait une première fois, mais il s'était finalement décidé à retourner pour occuper son poste. Comme pour la dernière fois, la question des dus des joueurs du Stade Gabésien est la cause de départ de Maher Kanzari, qui estime que les conditions de travail ne sont pas optimales pour réussir.

L'ES Métlaoui engage Slim Rebai

L'Etoile Sportive de Métlaoui a annoncé le recrutement d'un nouveau gardien de but.

Il s'agit du portier Slim Rabai qui s'est engagé pour une période d'un an et demi. Slim Rebai a porté le maillot de plusieurs clubs de Ligue 1 comme le Club Sportif Sfaxien, le Club Africain ou encore le Stade Gabésien. En 13 matches disputés cette saison en championnat de Ligue 1, l'ES Métlaoui a encaissé 16 buts.

Quant au keeper actuel de l'ESM, Bilel Souissi, il a des contacts avec l'Espérance Sportive de Tunis.