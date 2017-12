Congo-Brazzaville: Cyclisme - Le tour international du Congo toujours à l'étude

La Fédération congolaise de cyclisme (Fécocy) a profité de sa rencontre avec le ministre des Sports et de l'éducation physique pour lui faire part de son intention d'organiser la première édition du tour cycliste international du Congo l'année prochaine.

« Dans le programme d'activités 2018, la Fécocy a programmé le tour cycliste international du Congo. A ce sujet, elle a trouvé un partenaire, en l'occurence Africa sport pour organiser la première édition. Les négociations continuent », a informé Armel Lajuve Lengou, le président de la Fécocy. Il a sollicité par la même occasion la subvention de l'Etat afin de permettre à la fédération de réaliser les activités programmées.

Au cours de la saison 2017, a rappelé Armel Lajuve Lengou, la fédération a réalisé la plupart de ses activités grâce à l'appui de ses partenaires. Les moyens de l'Etat faisant défaut, la Fécocy n'a pas pu vulgariser le cyclisme, acquérir du matériel et équipement sportif. Elle n'a pas non plus pu organiser le Grand prix cycliste de l'indépendance, les championnats départementaux et national, ainsi que la coupe du Congo et le stage de formation des cyclistes.

Le président de la Fécocy a souligné qu'avec les moyens du bord, sa structure a pu restructurer les ligues, lancer et clôturer la saison sportive puis organiser le regroupement des Diables rouges qui ont respectivement participé aux tours du Bénin, de la RDC, de la Côte d'Ivoire et au Grand prix cycliste Chantale-Biya au Cameroun.

Armel Lajuve a, par ailleurs, précisé que la non tenue de l'assemblée générale élective à la Ligue de Pointe-Noire a empêché la Fécocy d'organiser deux compétitions majeures : les championnats départementaux et le championnat national. Il a sollicité l'implication du ministre des Sports pour la reprise de l'élection à Pointe-Noire. D'après lui, seuls les clubs qui avaient participé à l'assemblée générale élective de la fédération étaient autorisés à voter. Malheureusement, le directeur départemental des Sports de Pointe-Noire leur aurait imposé, dans le corps électoral, des clubs qui venaient d'être créés. L'élection a été, selon la Fécocy, émaillé de quelques irrégularités.

« Il faut que ce directeur départemental vienne ici à Brazzaville. On le recevra avec les membres de la fédération. On parlera pour mettre les choses au point. A la limite, il faut faire venir ceux de la dissidence de Pointe-Noire, s'il faut parler ainsi », a indiqué Hugues Ngouélondélé. Concernant l'acquisition des sièges par les fédérations, le ministre s'est montré très optimiste. « Nous allons régler ce problème en masse. L'année prochaine, nous aurons certainement quelques petits moyens pour commencer les travaux d'un bâtiment abritera toutes les fédérations au stade Alphonse-Massamba-Débat. Avec un peu de patience, nous y arriverons », a conclu le ministre des Sports et de l'éducation physique.