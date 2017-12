Congo-Brazzaville: Ministère de la Défense - Albert Stève Ganvala installé dans ses fonctions

Le nouveau directeur de cabinet du ministre en charge de la Défense nationale a pris ses fonctions récemment à Brazzaville, à l'issue d'une passation de consignes avec son prédécesseur, le capitaine de vaisseaux René Nganongo.

La passation de service a été supervisée par une commission présidée par le directeur général des affaires stratégiques et de la coopération militaire, le colonel Jean Aimé Ignoumba.

Remettant symboliquement les documents à son successeur, René Nganongo a d'abord remercié le ministre de la Défense nationale. « J'ai pris plaisir à travailler pendant cinq ans avec une équipe et quand on la quitte, on a quand même un peu d'émotion. On voudrait regarder tous les moments que nous avons passés ensemble et aussi les moments difficiles. Quoi qu'il en soit, nous sommes des soldats et sommes disposés à servir partout où la République nous appelle », a-t-il indiqué.

De son côté, Albert Stève Ganvala a déclaré qu'il mesurait l'ampleur de sa responsabilité. « Nous sommes restés ensemble durant cinq années. J'ai beaucoup appris auprès du capitaine de vaisseau René Nganongo. Il me lègue une lourde charge et je ferai en sorte que tout ce qu'il a laissé soit conservé, amélioré et rien ne sera détruit, afin que nous atteignions les résultats auxquels le ministre s'attend. Le cabinet est un endroit très politique et stratégique. Nous nous appuyons sur les orientations que nous donnera le ministre pour avancer », a-t-il renchéri.

Le ministre de la Défense nationale, Charles Richard Mondjo, a expliqué le bien fondé des changements au sein de son département. « Le changement pour nous, c'est dans la continuité. Nous avons travaillé de longues années avec le capitaine de vaisseau René Nganongo. En 2002, il était mon chef de cabinet, ensuite il est passé directeur de cabinet du chef d'état-major général des Forces armées congolaises et lorsque nous sommes allés au ministère de la Défense, il m'a plu de le nommer directeur de cabinet. Donc les instructions pour le nouveau cabinet, c'est de poursuivre l'action qui est la nôtre en sachant que le cabinet, c'est une structure très politique. Et ceux qui y travaillent doivent faire preuve de loyauté, de professionnalisme et de disponibilité. C'est ce que le capitaine de vaisseau René Nganongo a, d'ailleurs, fait quinze ans durant. On a vécu des moments de bonheur mais aussi des moments difficiles, il ne s'est jamais découragé et est toujours resté au cabinet pour faire son travail. », a témoigné le ministre.

Des mouvements enregistrés à l'armée et la gendarmerie

À la logistique, le général Guy Bleck Mambou, ancien Commandant de la logistique, nommé attaché de défense en Russie, a été remplacé par le colonel Kéré Bikindou. À la marine, le contre-amiral André Bouagnabea, ancien chef d'état-major de la marine, nommé attaché de défense en Chine, est remplacé par le capitaine de vaisseau René Nganongo.

Il y a eu également des nominations au niveau des commandements de zones militaires de défense 2, 5, 6 et 7. À la direction générale de l'administration et des finances, un nouveau directeur des services financiers de la solde et des pensions a été nommé. L'Armée de terre et les Régions de gendarmerie n'ont pas fait exception.

Qui est le commissaire-colonel Albert Stève Ganvala ?

Ancien enfant de troupe de la promotion Ernesto-Che-Guevara (1970-1977), le commissaire colonel Albert Stève Ganvala est né le 4 avril 1958 à Kiale, dans le département des Plateaux. Il est un ancien étudiant de l'Institut des études du travail et de la sécurité sociale de l'université Jean-Moulin-Lyon III (France) ; ancien élève de l'école nationale de santé publique de Rennes (France) ; diplômé de l'école du service de santé des armées de Lyon ; diplômé des écoles du commissariat de l'Armée de terre de Montpellier (France). Avant d'être nommé directeur de cabinet, il occupait les fonctions de conseiller administratif et financier au cabinet du ministre de la Défense nationale.