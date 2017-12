Congo-Brazzaville: Littérature - Chérubain Toumba signe « Ce mot si simple »

Chérubain Toumba est un ancien enfant de troupe de l'école militaire préparatoire général Leclerc de Brazzaville, promotion capitaine Thomas- Sankara, de 1991 à 1998. Officier d'active de forces armées congolaises, il est soldat de la paix et a participé aux missions internationales de maintien de la paix en République centrafricaine, dans le cadre des Nations unies et de l'Union africaine. De 2011 à 2012, il a gagné trois prix de poésie Mokanda.

« La paix, bien le plus précieux dont le monde a besoin pour subsister, est l'âme de la liberté des peuples. L'espoir, face à de nombreuses situations difficiles de l'existence humaine, ne doit jamais être perdu, quelle que soit la précarité ou l'incertitude de la situation. Car vivre, c'est savoir rêver, espérer et entreprendre, sans jamais se lasser. L'amour est intrinsèque à la vie humaine, il exclut toutes les formes de discrimination », écrit-il.

Ces poèmes encouragent des femmes et des hommes à se battre pour se faire une place dans la vie. Ils motivent et exhortent à ne jamais renoncer au bonheur de la vie, même au pire du désespoir, quand tout semble perdu et incitent à toujours garder espoir.

Ce mot si simple est aussi un appel au respect des droits de la femme, à l'éradication de toutes les formes de violences faites aux femmes et aux filles. Ce recueil compte plus d'une vingtaine de poèmes parmi lesquels : A l'autre bout du monde; Afrique de ma mère; S'élever par l'effort; Etoile du destin; Ainsi va l'existence; Mon trésor; Soyons humains; Sois le modèle; Afrique mon Afrique, ...

