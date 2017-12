Congo-Kinshasa: Conjoncture - La volatilité macro-économique et la pression politique plongent la cote de la RDC

Selon Moody's, le plus grand effet de l'incertitude politique va se faire ressentir sur la vie économique. Déjà, affirme-t-il, les autorités n'ont pas pu trouver un terrain d'entente sur un soutien financier international auprès des partenaires traditionnels. Et les pressions extérieures vont continuer à exercer une influence négative. En effet, la RDC sort déjà de deux années consécutives de baisse des cours mondiaux des produits de base. Il s'agit de la principale source d'entrée de devises étrangères pour le pays. Toutefois, sa faible dette extérieure et le rebond attendu des cours des matières premières en 2018 justifient la note d'émetteur à long terme B3 de Moody's en sa faveur. Un optimisme mesuré du fait des faibles niveaux de richesse et des faiblesses institutionnelles.

La RDC devrait continuer à enregistrer une baisse généralisée des activités économiques, de la position extérieure et du soutien financier international. Même si le score paraît fort préoccupant, le pays n'a pas atteint le seuil de la catastrophe. Tout est encore possible au cours des prochains mois. Les évaluateurs de Moody's estiment que la RDC devrait connaître une volatilité élevée du cadre macro-économique jusqu'à l'élection présidentielle prévue pour la fin de l'année 2018.

