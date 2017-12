Afrique: Festival Tokende Africa Conférence - Le collège Boboto a abrité la deuxième édition

Les rideaux sont tombés sur l'événement organisé à Kinshasa par la société High point resolutions sur le thème: "l'impact du tourisme dans l'économie et développement multisectoriel d'une nation".

Manifestation économico-culturelle, le Festival Tokende Africa Conférence est un cadre d'échange et de partage d'expériences entre différents acteurs, qui a mobilisé plusieurs personnalités. Au nombre de celles qui ont rehaussé de leur présence cette grand-messe d'échange d'expériences sur les contours du tourisme, figuraient le ministre de l'Aménagement du territoire et rénovation de la ville, Félix Kabange Numbi Mukwampa, et le vice- ministre du Travail, emploi et pévoyance sociale, Athys Kabongo.

Bien que non associé au panel des intervenants du jour, Félix Kabange Numbi s'est exprimé, à la demande des organisateurs, pour saluer cette initiative, au regard de tout ce que l'industrie touristique peut apporter à la République démocratique du Congo (RDC). "Je suis heureux de faire partie de cette exposition qui est vraiment authentique, espérant qu'elle ne sera pas une simple édition. Nous remercions tous ceux qui sont passés pour visiter les stands et souhaitions que l'année prochaine, nous soyons encore plus nombreux pour faire de la RDC une destination de l'Afrique ", a déclaré le ministre.

Après cette brève intervention, le ministre de l'Aménagement du territoire et rénovation des villes a été convié, en compagnie du vice-ministre Athys Kabongo, à visiter les différents stands montés à cet effet. Du stand des œuvres d'art et divers (Perfect service) à celui des médias (Congo's Time) en passant par celui réservé à l'agence de voyage JefferyTravel, les deux officiels congolais ont pu se rendre compte des capacités managériales des Congolais dont le sens inventif très élevé est à absolument à capitaliser car cela constitue l'un des gages du développement durable de la RDC.

Au stand de Congo's Time Magazine et www.congostime.net, deux organes de presse de la société World Business, Félix KabangeNumbi et Athys Kabongo ont été impressionnés par la dextérité de l'ensemble des ressources humaines, à commencer par Ninita Mbuyi Kabeya, la directrice générale.

La présence de ces deux membres du gouvernement a été un véritable motif d'encouragement pour les organisateurs de cette exposition et les exposants.