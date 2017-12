Congo-Brazzaville: Musique - Youlou Ngoma présente son opus « No Comment »

Youlou Ngoma a écrit également une chanson éducative, Débrouillard, au rythme funk-soukouss, invitant ses compatriotes à sortir de l'oisiveté pour mieux se prendre en charge. Dans Ménompuntu, chantée en lari au rythme Reggae, il dénonce des ragots et l'arrogance des gens. Dans Saoudatou, il parle d'un homme qui éprouve de l'amour pour sa femme et les difficultés familiales.

Les thèmes sont très variés dans les chansons, comme celui évoquant la souffrance d'un adolescent orphelin de père et de mère resté avec une charge de petits frères et sœurs ne sachant comment faire pour sortir de la précarité, étant donné que les autres parents lui déclinent toutes les responsabilités. Ce thème se trouve dans la chanson Mpassi, chantée en dialecte lari du Congo-Brazzaville au rythme slow-folk-soukouss.

Produit par l'artiste musicien lui-même, l'album No Comment et ses dix titres sont écrits et chantées en diverses dialectes et langues avec des thèmes éducatifs, sentimentaux, émotionnels et nostalgiques. Il s'agit des titres suivants : Prophète ; Saoudatou ; Mpassi ; Evéria ; Sois véridique ; Bakênto ; Alpha ; Débrouillard ; Meno Mputu ; Dialogue.

L'œuvre phonographique de dix titres est un ensemble de chansons qui revalorisent la culture africaine en général et celle du Congo en particulier. Elle a une panoplie de rythmes, à l'instar du reggae, du jazz, du wala, etc., afin que tout le monde soit édifié. Une manière pour l'artiste de sortir de la monotonie.

