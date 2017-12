Congo-Brazzaville: Football - Une nouvelle ligne de conduite aux clubs d'élite

Dans une communication qu'il a faite aux équipes des ligues 1 et 2, le 13 décembre, le ministre des Sports et de l'éducation physique, Hugues Ngouélondélé, a proposé des solutions pour guérir le football congolais qu'il a lui-même reconnu être très malade.

Le ministre des Sports et de l'éducation physique entend guérir le football en s'appuyant sur deux éléments majeurs: les réformes et la formation. Il a, dans la foulée, pris une série de mesures en vue de rendre, à l'avenir, les clubs congolais plus performants. Le changement du mode de gestion s'impose.

C'est ainsi que, pour le compte de la saison 2017-2018, Hugues Ngouélondélé a imposé à chaque club de ligues 1 et 2 de disposer, dans son staff, d'un directeur de centre de formation, un entraîneur principal, un adjoint, un entraîneur des gardiens, un préparateur physique, un médecin, un kiné, un intendant général et une cellule de recrutement.

Sur le plan administratif et juridique, le ministre a demandé à chacun d'eux d'avoir un récépissé du ministère de l'Intérieur qui le reconnaît comme association civile, un agrément du ministère des Sports qui le reconnaît comme une association à caractère sportif. Ils doivent aussi avoir un acte d'affiliation à la fédération de la discipline. Ce n'est pas tout, car il leur a aussi montré l'importance d'avoir un siège officiel, un compte bancaire, un terrain d'entraînement, un numéro de téléphone, un fax, un site internet, une adresse email, un budget sans oublier un ou des sponsors et un équipementier.

Révolutionner la gestion des clubs

« La constitution légale d'un club chez nous demeure encore problématique. Sa gestion est d'autant plus empirique qu'anachronique, relevant ainsi de l'irrationnel et de la débrouillardise. La situation de nos clubs de football se révèle inappropriée dans leur organisation financière. Il y a donc lieu de révolutionner la gestion de nos clubs aux fins de construire la performance », a souligné Hugues Ngouélondélé.

Le ministre des Sports et de l'éducation physique a, par ailleurs, exigé aux clubs de privilégier le volet formation des jeunes en ayant chacun des équipes dans chaque catégorie (seniors, juniors et cadets). Les juniors et cadets? a-t-il soutenu, ont l'obligation de participer à leur championnat pour mieux assurer le renouvellement de l'élite.

« Les clubs de football doivent se comporter désormais comme des opérateurs économiques en application du droit commun des affaires. Cela devrait se traduire par une diversification des types de structures qu'ils peuvent adopter sous forme de société commerciale à vocation sportive. C'est la loi de 1904- société à objet sportif-société anonyme- société professionnelle- entreprise unipersonnelle sportive à responsabilité limitée pour lesquelles nous solliciterons pour vous une expertise qui vous accompagnera en vue de porter votre choix. Ces directives me paraissent, en ce moment, salutaires pour le développement de notre football », a-t-il conclu.

Le ministre a promis de mettre en place une commission qui va élaborer un plan d'action relatif au remède proposé lors de la journée de réflexion sur le football congolais, tenue le 24 avril 2001, à Brazzaville.