Congo-Brazzaville: Peinture - Girel Nganga en résidence de recherche artistique à Paris

Les ateliers Sahm sont un centre culturel créé en 2012 par la plasticienne congolaise Bill Kouelany. Ce centre offre un encadrement aux jeunes artistes et écrivains. Les activités qu'il y mène s'articulent autour des ateliers, résidences de créations et expositions. La Rencontre internationale d'art contemporain demeure sa principale action visant à stimuler la créativité des artistes.

Son évolution remarquable lui a valu le prix qu'il venait de remporter, fruit du partenariat constructif entre l'IFC et les ateliers Sahm. Son séjour à Paris lui permettra de s'ouvrir davantage à l'art contemporain et au monde. L'artiste se sert de son pinceau, de la peinture à tube, de la colle, pour peindre une toile. Certains de ses tableaux s'inspirent de ses rêves, du vécu quotidien et du rapport avec l'environnement.

