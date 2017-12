Angola: Le pays reste vulnérable aux fluctuations des prix du pétrole

Luanda — L'Angola demeure vulnérable aux chocs extérieurs, en particulier aux fluctuations du prix du pétrole sur le marché international, vu que la réduction du poids du secteur pétrolier dans l'économie nationale ne s'est pas encore traduite par une modification structurelle des exportations et des recettes publiques.

Selon le ministre d'État pour le développement économique et social, Manuel Nunes Júnior, qui intervenait mardi à la cérémonie d'ouverture de la 1ère session ordinaire de la Commission Multisectorielle de l'Hôtellerie et Tourisme, le poids du secteur pétrolier dans l'économie angolaise a tendance à diminuer, passant de 58% du PIB en 2008 à environ 20% en 2016.

Il a souligné dans ce contexte que la diversification de l'économie nationale était la solution efficace pour la sortie de la crise économique et financière, à travers la production nationale, principalement du panier de la ménagère, et la production de services pouvant générer des ressources en devises et la promotion des exportations en dehors du secteur pétrolier.

"C'est aussi la solution pour augmenter l'emploi en Angola, pour l'éradiquer la faim et la pauvreté, pour augmenter le revenu des citoyens et, par conséquent, pour améliorer le bien-être et la qualité de vie du peuple angolais", a-t-il indiqué.

Il a affirmé qu'une activité qui peut avoir des implications positives significatives dans la balance des paiements du pays et contribuer à la diversification des sources d'acquisition de devises de l'économie nationale est le tourisme.

Pour de nombreux pays, a-t-il expliqué, le tourisme est l'une de leurs principales sources de revenus et une activité vitale pour la vie des nations en raison de ses effets directs sur les secteurs économiques, sociaux, culturels et éducatifs des sociétés.

"Le tourisme peut apporter des revenus importants aux économies locales sous la forme de paiements de biens et services dont les touristes ont besoin au cours de leur séjour dans les pays qu'ils recherchent", a-t-il dit.

Ces opérations commerciales, a-t-il conclu, représentent désormais environ 30% des transactions mondiales dans le secteur des services et environ 6% des exportations mondiales de biens et services.