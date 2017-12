Angola: Le secteur du tourisme a besoin de partenariats internationaux

Luanda — Le ministre d'Etat pour le développement économique et social, Manuel Nunes Júnior, a défendu mardi à Luanda, la nécessité pour l'Angola d'établir des partenariats internationaux en vue d'assurer la création de produits touristiques compétitifs et de bonne qualité, afin d'attirer un grand nombre de touristes de diverses régions du monde.

La ministre intervenait à la cérémonie d'ouverture de la 1ère session ordinaire de la Commission Multisectorielle de l'Hôtellerie et Tourisme, qui a compté sur la présence de la ministre de l'Hôtellerie et Tourisme, Angela Bragança, et des titulaires des organes ministériels, qui intègrent ladite Commission.

Dans son discours, elle a déclaré que pour la mise en place de partenariats internationaux, il est nécessaire de promouvoir toutes les actions nécessaires pour simplifier le processus d'octroi de visas aux touristes internationaux.

Angela Bragança a également souligné la nécessité de cartographier, d'enregistrer et d'organiser les ressources touristiques dans tout le pays, ainsi que de segmenter les marchés touristiques et de classer les produits touristiques angolais.

Selon la gouvernante, il faut poursuivre le projet de mise en œuvre les centres touristiques de Cabo Ledo et Calandula et élaborer une stratégie internationale visant à promouvoir le projet KAZA Okavango - Zambeze.

A l'Etat, a-t-elle ajouté, il lui revient la tâche de créer des conditions institutionnelles, macro-économiques et de sécurité afin que l'industrie touristique prospère, ce qui a motivé la mobilisation du secteur privé, des associations spécialisées et des opérateurs touristique, élément essentiel à la réussite du secteur.

D'autre part, elle a souligné que la Commission Multisectorielle du tourisme doit se réunir à la fréquence désirée, et être en mesure d'établir un programme concret pour attirer les touristes dans le pays.

«Tel est le défi que je lance en conclusion de mon discours, espérant des résultats qui indiquent un engagement ferme à la collecte des revenus et la création d'emplois et la mobilisation accrue des investissements privés nationaux et étrangers dans le secteur du tourisme », a-t-elle conclu.

La Commission multisectorielle de l'hôtellerie et tourisme est l'organe d'auscultation et d'appui consultatif du Ministère de l'hôtellerie et du tourisme, qui regroupe les départements ministériels ayant des activités liées au secteur du tourisme.

La Commission est composée des Ministères de la culture, de l'Environnement, de la Jeunesse et des Sports, de l'Agriculture, de l'Intérieur, des Finances, des Relations Extérieures, de la Santé, des Télécommunications et des Technologies de l'Information, du Commerce et de la Communication Sociale, des Transports et de l'Energie et des Eaux.