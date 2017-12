Angola: Le gouvernement met à la disposition 100 millions de dollars pour les fêtes de fin d'année

Luanda — Cent millions de dollars a été le montant prévu par le Gouvernement angolais pour importer des produits afin de répondre aux besoins des fêtes de fin d'année (Noël et Nouvel an), contre 130 millions USD en 2016, a informé mardi, à Luanda, le secrétaire exécutif de l'Association d'Entrepreneurs de Commerce et Distribution Moderne de l'Angola (Ecodima), Renaldo Pereira.

Selon le responsable, la somme a été utilisée pour importer divers produits de pays européens et africains, tels que le Portugal, l'Espagne et l'Afrique du Sud.

Renaldo Pereira parlait aux journalistes lors d'une visite d'évaluation que le secrétaire d'Etat au Commerce, Amadeu de Jesus Nunes, effectue aux différents magasins, afin d'assurer aux consommateurs et aux citoyens en général qu'il y a des produits alimentaires et d'autres biens, très demandés pendant la période des fêtes.

En ce qui concerne la réduction des montants mis à disposition, le secrétaire exécutif d'Ecodima a expliqué que cela était dû au fait que le pays faisait face à une crise financière.

D'autre part, Renaldo Pereira a souligné que les coûts relatifs à l'importation sont encore élevés et parmi les plus chers du monde, quelque chose que l'Exécutif a l'intention de changer par les mesures prises par rapport à la résiliation du contrat avec le laboratoire de la Brumangol qui vend ses produits plus chers.

La visite est promue par l'Ecodima en partenariat avec le ministère du Commerce.

L'Ecodima est une association entrepreneuriale privée de droit angolais, sans but lucratif, à caractère multisectoriel et national. L'ordre du jour comprend des visites à divers établissements commerciaux dans la ville de Luanda.