Angola: Appel au respect et à l'humilité dans la prestation de services

Uíge — La nécessité de cadres intégrés dans l'appareil d'État de fournir des services à la population, avec respect et humilité afin d'atteindre les objectifs du gouvernorat local a été exigée mardi, par le gouverneur de la province de Uíge, Mpinda Simão.

Intervenant lors de l'acte d'investiture de trois nouveaux cadres du Gouvernorat provincial récemment nommés, le gouvernant a rappelé qu'il était essentiel que les cadres nommés aient des vertus comme le respect et l'humilité dans l'assistance à tous ceux qui demandent les services à leur disposition pour aux attentes de la population.

Après les avoir félicités, il a recommandé le travail, l'engagement et le dévouement dans l'accomplissement des tâches et missions qui leur sont confiées.

«Vius venez de prêter serment, c'est un contrat qui est signé entre les nouveaux responsables et le Gouvernorat afin d'accomplir avec zèle, dévouement et sens de responsabilité la mission qui vous a été confiée», a-t-il dit.

Le prestataire de service gouvernemental, a-t-il souligné, devrait être accessible à tous ceux qui veulent accéder à ses services, quel que soit le statut social de chacun, raison pour laquelle les employés doivent recevoir et écouter les personnes avec respect et humilité, cherchant à correspondre aux attentes, a-t-il conclu.

Lors de la cérémonie, Mpinda Simão a investi aux fonctions de directeur de son cabinet, Jaime Mateus Dinete, et de chef de section de l'économat affecté au département de l'entreposage, João Kiala Juliana.

Les nouveaux cadres ont juré de respecter et de faire respecter avec zèle, dévouement et fierté toutes les tâches et la mission qui leur est confiée, afin de contribuer au bon fonctionnement du gouvernement et au développement de la province en général.

L'acte d'investiture a été témoigné par les vice-gouverneurs pour le secteur technique et les infrastructures et pour la sphère politique, sociale et économique, respectivement Afonso Luviluko et Catarina Pedro Domingos, ainsi que d'autres membres du gouvernorat provincial et invités.