Tunisie: Une notoriété qui perdure

Le processus de l'évolution

Plus de 201 étudiants arabes et étrangers, principalement palestiniens, ont été diplômés de l'Ipsi entre 1971 et 2009. Cet établissement a accueilli, de 1970 à 2009, près de 24 mille étudiants. Juste après l'indépendance de la Tunisie et depuis le 6 novembre 1956, le secrétariat d'Etat à l'Information a organisé un cycle de formation pour journalistes. Une autre expérience a été entamée en 1964 au sein de l'institut Bach-Hamba chargé de la formation de journalistes et de documentalistes.

C'est la loi de finances du 30 décembre 1967 qui a créé l'Ipsi en vertu de son article 26. Juste une année après, l'Ipsi a été rattaché au secrétariat d'Etat à l'Education nationale. Depuis 1968, elle a bénéficié également de l'assistance de la Fondation allemande Friedrich Naumann. Pendant cette période, la formation journalistique se faisait parallèlement avec une autre formation universitaire assurée par une autre faculté. Depuis l'année universitaire 1973-1974, l'Ipsi est devenu un établissement autonome qui assure la formation de ses étudiants aussi bien dans le domaine journalistique que dans les autres domaines de culture générale.

A partir de l'année universitaire 1992-1993, un nouveau régime d'études est entré en vigueur. En plus de la maîtrise en journalisme, l'Ipsi délivre une maîtrise de communication. La formation est basée sur un tronc commun de deux ans axé essentiellement sur les études de langue et de culture générale, et un second cycle de formation spécialisée. Cette approche pédagogique a été abandonnée depuis l'année universitaire 2002-2003. Une approche progressive et plus équilibrée a été adoptée.

«Equipements modernes»

De son côté M. Moez Ben Messaoud, directeur du département communication et maître de conférences, a déclaré : «Je garde de cet anniversaire que l'Ipsi a été installé lors de sa création dans l'un des étages de la faculté des Lettres et des Sciences Humaines au Boulevard 9-Avril à Tunis. Après l'acquisition de son autonomie, l'Ipsi s'est déplacé à Montfleury, dans l'un des bâtiments d'une école normale d'instituteurs».

Et d'ajouter : «Ce n'est qu'en septembre 1999 que l'Ipsi dispose de locaux conçus spécialement pour lui, conformément à ses besoins spécifiques. Il s'est alors déplacé au sein du campus universitaire de La Manouba à côté de l'Institut Supérieur de Documentation, de la Faculté des Lettres, d'autres établissements universitaires, du foyer et du restaurant universitaires. Pour assurer la formation dans les meilleures conditions, l'Ipsi s'est doté progressivement d'équipements modernes importants, grâce à l'apport de l'autorité de tutelle, et de certaines institutions internationales et étrangères».

Responsable du département de presse écrite et enseignant le photo journalisme à l'Institut (spécialité maquette et PAO publication assistée par ordinateur ), Abdallah Ben Yahmed nous révèle qu'il a fait ses débuts à l'Ipsi sous la houlette de M. André Boyé, l'un des premiers artisans de l'institut. «Un plus grand intérêt est accordé aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, aux stages et aux visites sur le terrain, a souligné M. Ben Yahmed. L'Ipsi dispose d'un parc important d'ordinateurs utilisés aussi bien pour la formation de base en informatique, en internet, en multimédia, que pour la formation spécialisée dans la PAO, et le journalisme électronique. En plus de ces équipements informatiques, l'Ipsi évolue vers l'utilisation de la technologie numérique aussi bien pour la radio, la télévision que pour la photographie. Les travaux journalistiques des étudiants sont également facilités grâce à la liaison électronique avec l'agence de presse nationale TAP. L'Ipsi a eu un grand rayonnement international grâce à sa coopération avec de grandes universités européennes, américaines et arabes. Grâce à cette coopération multidirectionnelle, beaucoup d'enseignants et d'étudiants de l'Ipsi ont bénéficié de missions et de stages à l'étranger, d'où l'importance d'accroître les opportunités de coopération internationale et les stages pour bénéficier des échanges d'expériences et réussir à créer de nouvelles opportunités de travail».

Régime des études

Notre interlocutrice Mme Hamida El Bour a également ajouté que «les études sont réparties à l'Ipsi en trois cycles. Le premier cycle est un tronc commun pour tous les étudiants. Il permet l'homogénéisation des niveaux et l'acquisition d'une formation de base dans les diverses disciplines des sciences humaines, sociales, politiques, juridiques, économiques. Il permet aussi la maîtrise des moyens d'expression en arabe et en français, la traduction et le perfectionnement de l'expression en anglais. L'étudiant est initié aux différents aspects des sciences de l'information et de la communication aussi bien théoriques que pratiques. Il est surtout initié aux techniques de base de la rédaction journalistique et il est amené à connaître les médias dans leurs dimensions historique, juridique et institutionnelle, économique. Il est initié à l'informatique, l'internet et aux principaux logiciels graphiques. Les étudiants sont formés pour utiliser les différents supports écrits, audiovisuels et électroniques».

Elle a estimé, par ailleurs, que la promotion du contenu de la formation dans cet établissement nécessite la réalisation d'un équilibre entre la formation technique spécialisée, d'une part, et les besoins du marché de l'emploi, d'autre part. «Je garde de bons souvenirs de l'Ipsi. L'Amicale des anciens de l'Ipsi constitue un important organe de liaison qui renforce les liens d'amitié entre ses différents membres». La directrice de l'Ipsi a fait savoir, en outre, que le programme des festivités prévu pour célébrer le 50e anniversaire de l'Institut, qui se poursuivra durant toute l'année universitaire, inclut plusieurs ateliers de réflexion. Ces derniers offriront l'opportunité d' échanger les idées entre chercheurs et experts du secteur des médias et de la communication.

Une revue tunisienne prend le relais

La Revue Tunisienne de Communication est une publication scientifique semestrielle publiée par l'Ipsi depuis 1982. C'est l'une des plus anciennes revues du genre dans le monde arabe et africain. Et c'est l'une des rares publications dont la périodicité est restée régulière. Fondée par le Pr Moncef Chenoufi, ancien directeur de l'Ipsi, la revue est animée par un comité de rédaction qui en définit la ligne éditoriale et sélectionne les articles à publier. Editée en plusieurs langues (arabe, français et anglais), la RTC constitue un support précieux pour publier les recherches des enseignants de l'Ipsi, des autres universitaires tunisiens et pour diffuser les actes des colloques internationaux organisés annuellement par l'institut. Bénéficiant actuellement d'un grand rayonnement international, la RTC publie les recherches scientifiques réalisées par les spécialistes des sciences de l'information de différents pays arabes et africains.

L'Ipsi a réussi à former un nombre important d'étudiants qui jouent actuellement un rôle actif dans le développement du pays. Grâce à la formation qu'il assure, l'Ipsi a réussi à répondre à la majorité des besoins des médias tunisiens en journalistes : au sein de l'établissement de la Radio Télévision Tunisienne et dans ses stations régionales, au sein de l'agence Tunis Afrique Presse, dans les différents quotidiens et les autres organes de presse écrite.