Tunisie: «Surpassement et détermination»...

Seul le travail vous incite à progresser. Au CA, il faut être toujours compétitif et prêt pour mériter votre titularisation. Je suis au summum de ma forme, j'espère aider le CA à récolter beaucoup de victoires et être convoqué par Nabil Maâloul en équipe nationale. Il ne faut pas rater ce grand rendez-vous mondial. J'y pense sérieusement.

Le CA a démontré qu'il reste un grand club. Avec l'arrivée de M. Marchand, nous avons retrouvé la joie de jouer et nous avons su comment contrecarrer l'ESS techniquement et tactiquement.

Nous avons bien préparé cette rencontre, notre entraîneur nous a bien décortiqué le jeu étoilé. Certes, nous avons bien débuté le match en imposant un pressing haut et en surveillant de près les montées de Abderrazak et Naguez. L'ouverture du score nous a fait du bien.

