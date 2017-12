Tunisie: Un début laborieux

Si les Clubistes de Sfax ont énormément souffert avant de parvenir à accrocher une victoire tirée par les cheveux, les Ahlaouies, quant à elles n'éprouvèrent pas autant de difficultés pour venir à bout de leurs compatriotes sur un score sans bavure.

Ainsi les deux victorieux de la journée inaugurale ont réalisé l'essentiel avant leur déterminant face-à-face d'hier soir. Sans nul doute on n'imaginait pas pour ce premier duel de la compétition la difficile victoire de l'équipe de Sfax. Certes, certaines actrices ne se présentaient pas au top de leur forme. Mais tout de même, trois sets à deux face à des Algéroises manquant habituellement de l'énergie et de l'expérience nécessaires, voilà un résultat qu'on ne pouvait concevoir. Les forces paraissaient avant la rencontre inégales. Le CSS, qui dispose d'excellentes potentialités, d'un riche effectif est censé faire un départ étincelant. Voire une nette domination. Ce ne fut pas le cas. La peur de perdre et le trac ont mis les coéquipières de Nihal Kbaïer sous pression.

Peut mieux faire

Les Algériennes avides de faire le poids et même de surprendre ne firent pas la partie belle aux Sfaxiennes, menant deux sets à un : 25-23, 21-25 et 25-18. Au début du quatrième set, les joueuses du CSS tardent à épurer leur jeu d'un taux de déchet important, mais cela ne les a pas empêchées de s'organiser progressivement et d'écarter le danger. Utilisant mieux les possibilités d'attaques courtes, tout en contrant.

Les Sfaxiennes parviennent à égaliser deux sets partout (25-18). Rim Missaoui et consorts ont montré qu'elles avaient du cœur. Elles érigèrent rapidement de nouveau leur mur au contre en variant leurs combinaisons d'attaque, prirent l'avantage pour remporter le cinquième set tranquillement, en dépit de tous les efforts de leurs adversaires (15-11). Mais celles-ci manquaient de toute évidence de cohésion et de schémas d'attaque suffisamment élaborés.

Le CSS qui espère devenir le nouveau champion arabe ne peut se permettre de telles prestations pas tout à fait convaincantes à l'avenir.