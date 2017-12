Tunisie: Tout sur la cybersécurité et le hacking

Experts, responsables de sécurité, chefs d'entreprise, représentants de la communauté Internet et étudiants débattront, au cours dudit forum, de tous les problèmes liés, aujourd'hui à la sécurité informatique et au piratage des données. Ils comptent formuler des recommandations et des bonnes pratiques à considérer dans les stratégies de cybersécurité.

A côté des conférences, le programme de la rencontre prévoit «des ateliers traitant des sujets techniques d'actualité, sur comment protéger les systèmes, comment analyser les attaques et comment font les hackers; des tables de discussion avec d'importants experts locaux et internationaux traitant des problèmes complexes de sécurité de l'information; des laboratoires pratiques sur les résultats des dernières recherches en termes de protection et de méthodes d'attaque et enfin des compétitions CTF de hacking».

Le forum va, donc plonger dans le monde du hacking en Tunisie. Objectif, dévoiler ce monde mystérieux et donner aux jeunes passionnés l'opportunité d'exposer leur expertise et créer des liens positifs avec le monde professionnel. «Le CTF est une série d'exercices dans lesquels les hackers doivent collecter des Flags disséminés dans des systèmes qu'il faut cracker ou pirater, le nombre de points varie d'un exercice à un autre selon la difficulté».

En tout 15 équipes vont se confronter, sur ce terrain glissant. Celle qui collectera le maximum de points obtiendra le grand prix de la compétition, et les sept premières vont se qualifier pour la finale internationale CCA 2018 qui sera organisée à Tunis.

Notons que le Forum Carthage Cyber Arena est « une initiative d'un groupe d'experts et de passionnés de la cybersécurité en partenariat avec des associations de la société civile, des entreprises publiques et privées».