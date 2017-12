Madagascar: Migration - Une « task force » contre l'immigration illégale

Intensification des contrôles. Le ministère de l'Intérieur et celui de la Sécurité publique, ont publié un communiqué conjoint, le 14 décem- bre dans laquelle est indiqué que le contrôle inopiné des visas touristiques seront intensifiés. Cette publication entrerait dans le cadre d'un processus de mise en place d'une task force contre l'immigration clandestine.

« Dorénavant, les contrôles inopinés de la validité des visas, notamment, en ce qui concerne la conformité de leur durée et leur objet, ainsi que des conditions et modalités de leur obtention seront intensifiées », soutient le communiqué cosigné par les deux premiers responsables des deux départements ministériels. Contacté, le contrôleur général de police Mamy Jean-Jacques Andrianisa, ministre de la Sécurité publique, indique qu'« il s'agit d'un rappel des dispositions légales en vigueur ».

La missive rappelle, notamment, que « le visa touristique (... ) est destiné aux touristes et ne confère aucun droit à l'étranger non-immigrant d'exercer une quelconque activité ». Elle recommande, également, aux bénéficiaires du visa touristique « de respecter la durée maximum autorisée et sans se livrer à ni a un emploi, ni à une activité, sous peine d'expulsion immédiate, sans préjudice d'autres mesures ministérielles ou judiciaires plus contraignantes ».

Dénonciation

Une source ministérielle explique, toutefois, que le communiqué de presse conjoint « entre dans le cadre d'une démarche dont la finalité est la mise en place d'un task force contre l'immigration clandestine ». Une initiative découlant du constat et l'arrestation, ces derniers temps, de ressortissants étrangers exerçant des activités clandestines sous couvert avec le visa touristique comme passe d'entrée à Madagascar.

Un responsable auprès du département de l'Intérieur déplore que « muni de visa touristique accordé aux aéroports internationaux ou aux ports, des étrangers en profitent pour s'installer de manière clandestine sur le territoire malgache. La faille est que la police ne dispose pas des moyens de contrôle nécessaire ». Le ministre de la Sécurité publique concède que le communiqué de presse publié le 14 décembre, découle de ces arrestations.

La source auprès du ministère de l'Intérieur indique que pour intensifier le contrôle, une contribution des Fokontany et des établissements hôteliers serait sollicitée. Les deux départements signataires de la missive conjointe « lancent un appel au grand public et incitent à la dénonciation, sans délai ni abus, de tout étranger en situation irrégulière auprès de l'autorité policière compétente la plus proche ». Une autre source proche du dossier suggère, néanmoins, que dès l'aéroport où les visas touristiques sont attribués, « des mesures de prévention soient déjà prises ».