Burkina Faso: Banditisme - Un gang ouvre une boite de nuit pour blanchir de l'argent issu de ses cambriolages

Ismaël Touré (présumé chef de gang) et ses acolytes Abasse Ouédraogo, Gaël Sawadogo et Hamidou Kafando alis «Akon» étaient spécialisés dans le cambriolage d'établissements scolaires et services administratifs financiers. Ainsi du mois d'août à celui de novembre 2017, ils ont opéré au collège des jeunes filles de Loumbila, à la caisse populaire de Ziniaré.

Mais aussi dans plusieurs établissements et services à Ouagadougou, dont la mairie de l'arrondissement N°9, le complexe scolaire le Faso à Ouaga 2000, le groupe scolaire les Lauréats à Ouaga 2000, le groupe scolaire académie à Ouagadougou à Karpala, le lycée espoir non loin du SIAO, le lycée privé le technicien au quartier Kouritenga, le collège sainte famille de Pissy, l'école de formation et de recyclage des enseignants à Zagtouli, le collège des sœurs religieuses à Saaba, le service des impôts à Dassasgho, ainsi que dans d'autres établissements et services. Cela a été su après qu'ils soient passés aux aveux dans le cadre de l'enquête orchestrée par les services de la Direction régionale de la Police nationale du Plateau Central.

Ces interpellations ont permis de mettre la main sur les personnes susmentionnées, qui avaient en leur possession un ordinateur portable de marque HP, un téléphone cellulaire portable de marque LG Pro (que la direction du collège des jeunes filles avait mentionné comme objets ayant été emportés), quatre vélomoteurs d'une valeur de cinq millions de francs CFA, mais aussi deux armes d'épaule de marque «Valtro» de fabrication italienne et un pistolet automatique de marque «Tanfoglio», toutes enfouies dans le sol et contenues dans un sac en fibres» au domicile de Ismael Touré.

En quatre mois d'intervention, ces six hommes (les trois présentés plus deux autres en fuite) ont emporté au cours de leurs différents passages de nombreux biens matériels et sommes d'argent. Ainsi, on dénombre une dizaine d'ordinateurs portables, 210 téléphones cellulaires portables environ, deux ablettes, quatre postes téléviseurs à écran plat, deux appareils photo numériques, un appareil projecteur, des objets d'arts, du numéraire d'une valeur de soixante millions de francs CFA environ et des objets divers.

Ils localisaient d'abord leurs cibles dans la journée. Leur préférence, «les établissements dont les frais de scolarité semblent élevés et cela, par le biais des fiches de renseignements déjà en leur possession; et les services à caractère financiers tels les Impôts, les caisses populaires... , qui ne désemplissent pas d'usagers en quête de paiement de taxes ou autres frais. La nuit tombée, ils font irruption dans les lieux ciblés, ligotent les vigiles s'ils y sont puis défoncent les ouvertures pour l'accomplissement des forfaits», explique le police.

Pour blanchir les fruits de leurs vols, ils «pour le blanchiment des forfaits, ils ont ouvert la boîte de nuit, le «Toudoubweogo VIP Club», avec un capital de plus de six millions de francs», explique la police.

Les recherches engagées par la police se poursuivent activement en vue d'interpeller tous autres coauteurs, complices ou receleurs, a laissé entendre les responsables de la direction régionale de la police nationale du Plateau Central.