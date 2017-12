Afrique: Boxe - L' école camerounaise, locomotive africaine

Dans le monde entier, et surtout en Afrique, consommer de la chair humaine est perçu comme un acte odieux,… Plus »

En attendant, les forçats de la boxe camerounaise continue de travailler dans un vieux hangar « qui date de l'époque coloniale » avec passion et avec la satisfaction de voir leurs combattants briller en Afrique et dans le monde.

Celui qui a consacré sa « vie à la boxe » estime aujourd'hui que si le noble art ne peut rivaliser avec le foot, il est actuellement la discipline qui donne le plus de résultats au sport camerounais. « Depuis 2014, on ne fait jamais de compétition sans revenir avec une médaille », affirme-t-il.

«Les Camerounais ont une force physique naturelle et surtout un gros mental, explique Kalong. Tous les bons boxeurs camerounais ont vécu dans la désuétude et connaissent ce que veut dire sacrifice, douleur ».

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.