Togo: Enjeux et défis du LMD

Un projet monumental qui requiert d'importants moyens humains et financiers. Raison pour laquelle les directions des universités de Lomé et de Kara plaident, dans un premier temps, pour une stratégie de regroupement.

Les responsables universitaires expriment leur détermination à moderniser la formation, à l'ouvrir sur les métiers du terroir et du milieu et sur ceux du monde.

La commission mixte mise en place par les universités publiques du Togo (Lomé et Kara) a présenté mardi les résultats d'une évaluation concernant la réforme du système LMD et, notamment, de celui du Doctorat.

