Burkina Faso: Lutte anti-corruption - Le Ren-lac passe au crible ses 20 ans d'existence

Pour y parvenir, il est prévu la construction d'un centre de formation et de recherche qui permettra au Ren-lac d'avoir ses ressources propres. Mais en attendant, le réseau peut toujours compter sur l'accompagnement de ses partenaires techniques et financiers sous la houlette de Diakonia.

En termes de perspectives, Claude Wetta voit désormais un Ren-lac beaucoup plus fort, capable d'officier sur l'ensemble du territoire burkinabè et dans la sous-région. L'autonomie financière du Ren-lac est également une préoccupation majeure pour le secrétaire exécutif.

Cela veut dire que nos conclusions et celles de Transparency international se rejoignent. Nous pensons donc qu'il y a un frémissement et il faudra être attentif à ce frémissement.

Claude Wetta estime que le plus grand acquis, est d'avoir résisté pendant 20 ans et de voir naître d'autres structures de lutte anticorruption au Burkina. «Au départ les gens disaient que nous inventions la corruption.

Au moment où il fait une halte sur ses 20 années de lutte contre la corruption et l'impunité aux côtés du peuple burkinabè, les membres de l'organisation ont choisi de se retrouver autour d'un symposium afin de voir les acquis, les défis et les perspectives.

Organisation indépendante, non partisane et sans but lucratif, le Ren-lac s'est donné pour mission d'œuvrer pour une garantie de la bonne moralité et de la transparence dans la gestion de la chose publique.

