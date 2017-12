Congo-Kinshasa: Concert du 23 décembre - Une invitation de Koffi à Werrason fait jaser

« Viendra, viendra pas ? » Question énigmatique à laquelle personne n'est en mesure de répondre. Dans l'entourage de l'artiste à qui la question est posée, en l'occurrence Werrason, présenté d'ores et déjà comme l'invité-surprise du spectacle qu'entend livrer Koffi Olomide à la salle Show Buzz à Kinshasa, c'est le calme plat.

A la Zamba Playa, fief de Wenge Musica Maison-Mère, la gêne est perceptible lorsqu'il s'agit d'évoquer l'invitation que le patron de Quartier Latin vient d'adresser à son jeune frère. Et pourquoi ? Parce qu'entre les deux artistes musiciens, les relations ont toujours été en dents de scie. Werrason avait visiblement pris fait et cause pour son ami JB Mpiana alors en conflit ouvert avec Koffi Olomide. Il paraît très embarrassé pour répondre à cette invitation pour le moins inattendue. Les deux « Wengemen », on se souvient, s'étaient coalisés à l'époque avec leur mentor feu Papa Wemba, embarquant dans leur frasque d'autres musiciens, pour marginaliser et disqualifier le Grand Mopao.

Honni par ses pairs, Koffi Olomide passe dans l'imaginaire collectif pour une personne conflictuelle. Il veut rebondir cette fois-ci avec une image requinquée d'un artiste fréquentable. La récente brouille judiciaire avec Ferré Gola lui est sans doute restée au travers de la gorge. « A mon sens, je n'ai aucun conflit avec Ferré», avait-il déclaré comme pour se dédouaner devant les journalistes, le 16 décembre, en conférence de presse, évitant soigneusement de remuer le couteau dans la plaie.

« Viendra, viendra pas ? ». En tout cas, Koffi, lui, se veut rassurant et ne cache pas son optimisme, au-delà des susceptibilités que peut avoir provoqué son invitation. « Moi je l'ai invité et je me prépare à l'accueillir dignement », a-t-il déclaré. Un optimisme reflété par des séances assidues de répétition avec, à la clé, l'interprétation de Kalayi Boieng et Zenga Luketu, deux compositions de Werrason. Un clin d'œil, ou mieux, un facteur motivant qui ne manquera pas d'influer sur le moral du « Roi de la forêt », écartelé entre le besoin de booster son image de chantre de la paix et l'intérêt d'être en phase avec un public exigeant l'incitant, presque toujours, à la boude.

Mais son porte-parole attitré, Sanka De Nkuta, préfère, au nom de la musique, passer l'éponge sur un conflit contreproductif qui n'a plus sa raison d'être. C'est normal, a-t-il déclaré, que son leader réponde à l'invitation de Koffi puisque ce dernier avait déjà, en son temps, honoré une invitation de Maison Mère à la Zamba Playa.

A quatre jours de ce concert-événement, l'on continue toujours dans les milieux concernés, à se perdre en conjectures sur la participation ou non de Ngiama Makanda dit Werrason aux côtés de celui qui l'a soutenu à la genèse de son groupe, au lendemain de la dislocation de Wenge Musica 4x4 originel. Le devoir de mémoire s'impose donc.