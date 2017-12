Centrafrique: Les femmes et les enfants sont les premières victimes des violences

601.000 personnes sont déplacées à l'intérieur de la RCA (le même nombre qu'au début de l'année 2014) et 538.000 se sont réfugiées à l'étrangee. C'est donc plus d'un Centrafricain sur cinq qui a été chassé de chez lui.

La Centrafrique a connu une augmentation spectaculaire de la violence en 2017. Dans des régions auparavant instables, telles que le centre et le nord-ouest, la situation est restée très tendue. En outre, l'ensemble du sud-ouest, auparavant épargné par la crise, est aujourd'hui la région la plus touchée.

« Les enfants et les femmes sont évidemment les premières victimes », a déclaré la représentante de l'UNICEF en République centrafricaine (RCA), Christine Muhigana, lors d'un point de presse à Genève. « 2017 a été une année très difficile pour les enfants et les femmes en RCA, et nous ne nous attendons malheureusement pas à une amélioration de la situation dans les mois à venir ».

