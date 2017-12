Gabon: FMI - Marcos Poplawski-Ribeiro chez Josué Mbadinga-Mbadinga

Marcos Poplawski-Ribeiro, nouveau Représentant Résident Département Afrique du Fonds Monétaire International(FMI) était, ce mardi 19 décembre 2017, l'hôte de Josué Mbadinga-Mbadinga, Ministre d'Etat gabonais, en charge de l'Habitat, la ville et l'Urbanisme. Il était question pour le premier de présenter au second, les objectifs du partenariat entre le FMI et le gouvernement gabonais via le ministère de l'Habitat.

Reçu comme il se doit, Marcos Poplawski-Ribeiro dit être venu tout d'abord, présenter à Josué Mbadinga-Mbadinga, les objectifs du partenariat entre le FMI et le Gabon. Poignée de mains, échange de civilités entre Marcos Poplawski-Ribeiro, le nouveau Représentant Résident Département Afrique du Fonds Monétaire International(FMI) et Josué Mbadinga-Mbadinga, Ministre d'Etat gabonais, en charge de l'Habitat, la ville et l'Urbanisme. Tout ou presque était réuni pour le respect des règles de bienséance. Les échanges étaient fructueux entre les deux personnalités.

Trois points étaient à l'ordre de leur rencontre.il était question pour le fonctionnaire du FMI de parler de la consolidation budgétaire, de l'amélioration de gouvernance, transparence, gestion des finances publiques et de l'appui du FMI pour la diversification du plan de relance de l'économie gabonaise, afin d'améliorer le milieu des affaires.

En tant que point focal du FMI au Gabon, le nouveau Représentant Résident Département Afrique, dans ses missions, nous dit-il, doit communiquer, échanger avec le gouvernement sur les programmes qui lui sont assignés. Aussi, est-il venu rendre visite pour faire connaissance et surtout la présentation de ses activités en tant que point focal du FMI au Gabon.

Le nouveau Représentant Résident Département Afrique du Fonds Monétaire International(FMI) dit avoir déjà rendu visite à d'autres membres du gouvernement. Toujours dans l'objectif d'expliquer aux uns et aux le but de sa mission au Gabon. Une méthode pédagogique appréciée par chacun à sa juste valeur. Rappelons tout de même que le FMI et le Gabon entretiennent de bonnes relations.