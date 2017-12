Congo-Kinshasa: A Kinshasa, l'appel à manifester de l'opposition fait un flop

Malgré l'interdiction, l'opposition en RDC avait maintenu son mot d'ordre à manifester ce mardi 19 décembre contre le calendrier des élections, finalement prévues en décembre 2019, et contre le maintien au pouvoir de Joseph Kabila dont mandat constitutionnel a expiré en décembre 2016.

L'opposition emmenée par l'UDPS a appelé ses militants à se rassembler ce mardi à l'échangeur de Limete à Kinshasa.

Mais ce matin, il n'y avait ni militants, ni mineurs à ce carrefour pourtant situé au croisement des quartiers les plus populaires de la capitale ; seulement des policiers et des policiers militaires.

Félix Tshisekedi, le président de l'opposition, est pourtant venu sur place. Mais il n'est pas sorti de sa jeep et s'est finalement replié.

Il reconnait que la mobilisation n'était pas au rendez-vous. La faute à la pluie, notamment, qui aurait empêché ses militants de battre le rappel tôt le matin comme ils le font habituellement, explique-t-il.

La faute aussi, selon lui, au déploiement policier qui aurait cette fois encore dissuadé les gens de sortir. Les policiers sont en effet nombreux aux principaux carrefours de la capitale depuis lundi soir.

Mais ils sont plus discrets que lors des dernières manifestations et aucune interpellation n'a été signalée. Depuis un an et demi, on a l'habitude de voir les tentatives de manifestation étouffées. Cette fois, on a plutôt le sentiment que la population a boudé l'appel à manifester.

La symbolique de la date n'a pas suffi. Il y a un an jour pour jour prenait fin, selon la Constitution, le second mandant Joseph Kabila. Mais « nous ne nous décourageons pas », affirme Félix Tshisekedi. Il promet que ce n'est que partie remise.

Dans la ville en tout cas la circulation est quasi normale, les mototaxis, les bus publics circulent, le marché de la liberté fonctionne également normalement. On peut seulement noter que certaines écoles avaient décidé de se mettre en vacances anticipées.