Congo-Kinshasa: Visite de Jean Pierre Lacroix, Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix à Beni, Semiliki et Kamanga dans le Nord Kivu

Ensuite, Jean Pierre Lacroix et sa délégation ont visité les camps de Semuliki et de Kamango. Ce fut une occasion pour lui de constater les travaux de réfection qui sont actuellement en cours, et de recevoir un briefing sécuritaire des troupes sur place et de de visiter le pont de Semuliki.

Jean-Pierre Lacroix, Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, accompagné du Conseiller militaire, le lieutenant-général Carlos Humberto Loitey et sa délégation a effectué le 19 décembre 2017, une visite d'évaluation de la situation sécuritaire et réconforté les troupes tanzaniennes et de la MONUSCO suite aux attaques survenues le 7 décembre 2017 à Semiliki tuant 14 soldats tanzaniens et faisant 44 blessés.

