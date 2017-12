Congo-Kinshasa: Manifestation opposition - Pétard mouillé pour une «marche de sommation»

Des agents de l'Etat et affiliés ont participé à l'organisation de la mission qui a… Plus »

Si elle n'y prend garde, c'est peut-être le même essoufflement qui va finir par gagner les rangs de l'opposition togolaise, engagée elle aussi depuis des mois dans un combat contre Faure, et dont on ne sait pas encore qui sortira vainqueur.

Vu qu'il y a longtemps que l'opposition congolaise descend dans la rue, quand elle y parvient, pour exiger des élections et réclamer le départ de Petit Kabila, on se demande si l'entrain des troupes n'a pas fini par s'émousser, la lutte pour la survie étant la première préoccupation des citadins dans cette mégalopole de 10 millions d'habitants.

L'opposition congolaise a-t-elle présumé de ses forces ? En effet, elle avait décidé de braver l'interdiction de manifester décrétée par le pouvoir en maintenant son mot d'ordre pour ce 19 décembre, ô combien symbolique. Il y a un an, jour pour jour, qu'expirait ce qui était censé être le second et dernier mandat de Joseph Kabila.

