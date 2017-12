Ile Maurice: Mukesh Balgobin devant un comité disciplinaire après sa destitution

Une altercation verbale avec Frantz Merven aurait été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, celle-ci débouchant par ailleurs sur une motion of no confidence à l'encontre de Mukesh Balgobin. Selon le communiqué du MTC émis à cet effet, hier, le Club de la rue Eugène Laurent estime qu'«il y avait matière à référer ladite plainte à un comité disciplinaire ». Il nous revient que le comité sera constitué d'un panel indépendant «apte» à juger cette affaire, selon une source. Sollicité pour une réaction, Mukesh Balgobin n'a pas souhaité commenter sa destitution.

Il faut d'emblée faire ressortir que l'ex-président était, depuis quelque temps, en délicatesse avec l'équipe des administrateurs. Mukesh Balgobin, il faut le dire, ne disposait plus d'aucun soutien au sein du board. En cause, plusieurs désaccords dont celui relatif au dossier PMU Moris. Pour rappel, alors qu'il avait initialement donné son accord pour rencontrer Gilbert Merven, consultant de Peerless Ltd, pour une session de travail avec le MTC, Mukesh Balgobin serait tout simplement revenu sur sa parole, ce qui avait eu le don d'agacer les administrateurs, plus particulièrement Jean-Noël Fayolle. Cette attitude, jugée inacceptable, aurait grandement contribué à aggraver le malaise déjà existant entre le président et son board.

Cette décision a été entérinée par le board des administrateurs qui a, dans la foulée, procédé à la nomination de Jean-Noël Fayolle comme le nouvel homme fort du Club. Si le président déchu conserve pour le moment son siège au sein du board, il devra toutefois faire face à un comité disciplinaire à la suite de la plainte déposée par son collègue administrateur Frantz Merven et qui avait débouché sur la motion de no confidence de ce dernier.

Il était en sursis depuis le 24 novembre et le couperet est finalement tombé. Depuis hier, lundi 18 décembre, Mukesh Balgobin n'est plus le président du Mauritius Turf Club (MTC).

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.