Burkina Faso: Conférence de presse Alpha Barry - Quand le Burkina faisait affaire avec la Corée du Nord

Se conformant aux souhaits américains et vu les résolutions des Nations unies auxquelles le Pays des hommes intègres est partie prenante, le chef de la diplomatie a annoncé que le marché était désormais fermé : interdiction est faite aux Burkinabè et aux étrangers résidant au Burkina de commercer avec la Corée du Nord. Contre les commerçants qui y ont déjà fait leurs emplettes, le ministre indique qu'aucune sanction n'est prévue, ils devront juste se trouver d'autres fournisseurs.

Un bond des transactions porté, selon le premier VRP du Faso, par les produits pétroliers. En plus de l'or noir, le Burkina achète, entre autres, chez les Kim, du combustible minier, des huiles, des appareils optiques et du matériel biomédical.

