Burkina Faso: Grève du SYNTAS - Les agents du social attendent toujours une oreille attentive

Le Syndicat national des travailleurs de l'Action sociale (SYNTAS) a engagé depuis hier 19 décembre 2017 son mouvement d'humeur de 96 heures annoncé le 27 novembre dernier. Cette grève, selon le secrétaire général du syndicat, Juste Koumara Logobana, vise à fustiger l'attitude et le silence méprisants de leur ministère et du gouvernement face à leurs revendications.

La participation au piquet de grève observée par le Syndicat national des travailleurs de l'Action sociale (SYNTAS) connaît de plus en plus une forte mobilisation, comparativement aux manifestations antérieures.

Une mobilisation que le secrétaire général du syndicat, Juste Koumara Logobana, justifie en ces termes : « Au fur et à mesure, les travailleurs prennent conscience de la légitimité de nos revendications. Ils ont aussi compris que ce n'est pas en dormant que leurs préoccupations connaîtront satisfaction et que la solidarité est plus que nécessaire.»

Ainsi, c'était une salle de conférences de la Bourse du travail presque comble des agents de la solidarité, solidaires entre eux : les uns entonnant des chants et les autres répondant. Par moments, ce sont des slogans qui sont lancés et repris en chœur. « Trop, c'est trop ! », « La lutte continue ! », « On va continuer ! »

C'est donc reparti pour 96 heures autres d'arrêts de travail au ministère de l'Action sociale. Ce qui met au compteur du syndicat 312 heures de non-service, soit 13 jours. La raison, la non-satisfaction d'une plateforme de 8 points soumis au gouvernement depuis décembre 2016. En effet, le syndicat exige, entre autres :

- l'annulation des nominations de complaisance, jugées contre-productives ;

- l'application des conclusions du comité interministériel sur la reconstitution de carrière des personnels des ex-garderies ;

- le rétablissement de l'indemnité spéciale d'accueil et de permanence injustement supprimée lors de l'élargissement de l'indemnité de logement à tous les fonctionnaires de la fonction publique ;

- l'adoption d'un statut particulier.

Pour la première journée de la manifestation, les grévistes ont observé le piquet autour d'une communication sur le syndicalisme et la politique. Selon le SG, le thème est à ce jour très important dans la mesure où la qualité des questions sociales est fortement liée aux options politiques que les dirigeants font.

Une marche en direction de l'Assemblée nationale est prévue pour ce mercredi 20 décembre. A travers cette sortie, le SYNTAS veut interpeller le président de l'Assemblée nationale Alassane Bala Sakandé, sur les violations de la loi dont ils sont sujets et sur le non-respect des engagements pris par le gouvernement.

Pour ces agents, le gouvernement leur oppose le manque de moyens financiers alors qu'il y a des points ne nécessitant pas le pécuniaire. Pour cela, ils jugent la communication gouvernementale de mauvaise foi. « Nous demandons donc au gouvernement de changer la couleur de son discours », a-t-il suggéré.

Les deux derniers jours seront consacrés respectivement à une communication et au bilan du mouvement. A cet effet, les syndicalistes ont promis de redoubler d'ardeur si leurs revendications visant à rendre plus professionnel leur mandat ne sont pas satisfaites.

« Nous allons nous battre jusqu'à trouver satisfaction à notre plateforme revendicative », a conclu Juste Koumara Logobana.