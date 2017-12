Burkina Faso: Personnes handicapées - Plus d'un milliard F CFA pour qu'elles se prennent en main

L'ONG internationale Light for the world, en partenariat avec l'Agence autrichienne de développement (ADA), a organisé un atelier sur le programme-cadre 2015-2017 évalué à plus d'un milliard de F CFA afin de promouvoir une société inclusive dans laquelle les personnes handicapées mènent une vie indépendante et autonome.

Il s'est agi de rendre compte de l'état de la mise en œuvre du projet financé par ADA, à travers l'accord-cadre 2015-2017, aux parties prenantes et au public et d'identifier les mesures de pérennisation des acquis dudit projet. C'était le mardi 19 décembre 2017 à Ouagadougou.

Les personnes handicapées ont beaucoup moins de chances d'accéder à des services de base tels que la santé, l'éducation, l'emploi et les activités culturelles.

Cependant, l'intégration des personnes handicapées dans le processus de développement et de lutte contre la pauvreté est un principe fondamental défendu par la Coopération autrichienne.

C'est dans cette dynamique qu'elle s'est engagée auprès de l'ONG internationale Light for the world à travers un accord-cadre de mise en œuvre sur la période 2015-2017 dont l'objectif est d'aller vers une société inclusive au Pays des hommes intègres, à travers le renforcement des capacités, la sensibilisation, l'autonomisation et le plaidoyer.

Cet accord-cadre s'articule autour de quatre points, à savoir le niveau individuel, avec la promotion de l'accès des personnes handicapées à des services adaptés à leurs besoins ; les niveaux de la communauté et de la famille, avec la sensibilisation, l'accessibilité des services, la visibilité et le dialogue avec les décideurs locaux ; le niveau national, avec le plaidoyer pour des changements politiques et structurels afin d'améliorer l'inclusion et sa traduction dans la pratique et à l'international pour influencer les processus politiques mondiaux grâce aux expériences du programme.

Les résultats de cette deuxième phase du projet, après 2012-2014, donnent des motifs de satisfaction quant à la promotion et à l'inclusion de la personne handicapée dans le processus de développement, à entendre les partenaires de la mise en œuvre du programme sur le terrain avec les populations à la base.

Selon l'un des partenaires, l'abbé Charles Kinda, secrétaire exécutif de l'OCADES Caritas Burkina dans le diocèse de Manga, avec un taux d'exécution de 90%, le présent programme a permis de redonner de la dignité à des personnes, pour celles qui avaient perdu la leur à cause d'un handicap, et a contribué massivement au développement inclusif dans tous les programmes et particulièrement dans le programme Réhabilitation à base communautaire (RVC).

A l'issue des travaux, le représentant national de l'ONG Light for the world, Elie Bagbila, s'est dit satisfait. Pour lui, grâce au programme, le statut des personnes handicapées a été amélioré à plus d'un titre, avec un appui aux services en matière d'équipement et un engagement politique.

A son avis, il ne s'agissait pas de prendre en charge les personnes handicapées mais il fallait travailler à leur donner les moyens pour qu'elles puissent être des actrices dans le domaine du développement. Mais l'arbre ne doit pas cacher la forêt, il note que beaucoup d'efforts restent à faire car la dépendance aux fonds externes est forte.

A l'en croire, la fin du programme-cadre 2015-2017 ne signifie pas l'arrêt des interventions de Light for the world au Burkina Faso, car la suite de l'après-ADA est déjà engagée en s'inspirant des évaluations passées et les partenaires vont toujours bénéficier de l'appui de l'ONG Light for the world.