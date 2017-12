Afrique du Sud: Cyril Ramaphosa à la tête de l'ANC, quel avenir pour Jacob Zuma?

Après l'annonce de la composition du Comité exécutif national, Cyril Ramaphosa prendra officiellement la parole à la tribune, pour son premier discours en tant que président du parti au pouvoir. Un moment important qui permettra d'en savoir plus sur le programme du nouveau chef, et sur ses ambitions.

Zuma fait face à de nombreux scandales qui ont passablement terni l'image du parti. Il est notamment menacé par la réouverture de plus de 780 charges de fraude et corruption dans une vieille affaire de contrat d'armement.

Et qu'ils doivent remettre l'ANC à zéro afin de pouvoir gagner les élections de 2019. Et que pour obtenir cela, il faut se débarrasser de Jacob Zuma rapidement, dès le début de l'année prochaine », analyse-t-il.

Et trois de ses alliés ont été élus parmi les six postes exécutifs du parti. On connaîtra ce mercredi 20 décembre, dernier jour de la conférence nationale de l'ANC, les 80 membres qui composent le Comité exécutif national (NEC). Un résultat déterminant pour compter les soutiens réels de Cyril Ramaphosa.

En Afrique du Sud, après la victoire de Cyril Ramaphosa à la tête de l'ANC, le parti au pouvoir, les regards se tournent désormais vers le président Jacob Zuma, embourbé dans les scandales. Il n'est certes plus président de l'ANC, mais il reste président du pays jusqu'aux prochaines élections en 2019.

Copyright © 2017 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.