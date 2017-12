Gabon: L'identité de l'auteur de l'attaque contre deux journalistes se précise

Entre Sadio Mané, Mohamed Salah et Pierre-Emerick Obameyang qui sera l'heureux élu des Caf Awards 2017 ? Plus »

Il s'agit des 30 commerçants du village artisanal interpellés pour non-assistance à personne en danger et possible complicité.

Au Gabon, on en sait un peu plus désormais sur le ressortissant nigérien qui a attaqué au couteau deux reporters danois le 16 décembre. Il s'appelle Arouna Adamou. Il tenait une petite épicerie dans la ville de Boué à environ 350 km de Libreville. Son état psychologique est jugé normal.

