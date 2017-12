Gabon: Message de Jean Ping à l'occasion de l'anniversaire du décès de Mboulou Beka

Au Gabon, on en sait un peu plus désormais sur le ressortissant nigérien qui a attaqué au couteau… Plus »

Plus que jamais, nous devons nous mobiliser au delà de nos clivages ethniques et politiques pour libérer le Gabon de cinquante ans de dictature criminelle.

Le moment est venu pour chacun de comprendre qu'en restant passif devant les multiples crimes et exactions du régime émergent, c'est notre avenir et le futur de notre cher Gabon qu'on tue.

À travers ce souvenir macabre, la Coalition de la Nouvelle République tient à rappeler au peuple gabonais l'indispensable nécessité de se battre et de résister pour que le sacrifice de tous ces jeunes gabonais qui ne demandaient qu'à vivre dans un pays libre et prospère ne soit pas vain.

Pendant un an, sa dépouille a été séquestrée et a finalement été inhumée sans que les circonstances tragiques de sa mort aient été élucidées et ses assassins condamnés.

Copyright © 2017 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.