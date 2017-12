Lors d'un point de presse qu'il a animé le mardi 19 décembre, au nom de la Nouvelle Génération pour l'Emergence du Congo, NOGEC, le mouvement qu'il coordonne, Me Constant Mutamba l'a indiqué.

Selon lui, en effet, l'heure n'est plus à la distraction ou aux revendications violentes contre le régime alors que la voie qui mène aux élections s'éclaircit de plus en plus. Pour lui, avec la récente adoption de la loi électorale par les deux chambres du Parlement, il est plus qu'opportun que tout le monde se concentre sur les challenges électoraux dont la date a déjà été fixée au 23 décembre 2018 par la CENI, l'unique organe expert et habilité à réguler les questions électorales en RD. Congo.

Le président de la NOGEC a, d'entrée de jeu, félicité les Députés nationaux et Sénateurs pour leur dextérité dans l'adoption du projet de la loi électorale que lui et sa plateforme soutiennent à cent pour cent. Et ce, d'autant plus qu'il fixe certains principes qui permettront, d'après lui, à assainir l'espace politique du pays tel que, le seuil de représentativité. «Aucun pays au monde ne s'est développé avec 700 partis politiques. Toutes les grandes démocraties et nations se sont développées avec un nombre des partis limité ou réduit», a-t-il souligné. C'est, en effet, ce dernier qui, a-t-il renchéri, doit interpeller tous les observateurs et artisans de la politique congolaise. « Puisque l'expérience de la multiplicité outrancière des partis nous a desservis, il est plus important d'en réduire le nombre. C'est ainsi que nous soutenons et encourageons le seuil placé», a martelé le coordonnateur de ce mouvement des jeunes.

Manifestations des rues : véritable distraction !

Ce propagandiste de la vraie démocratie a déclaré, sans ambages, qu'il est absurde de continuer à nouer avec la démarche des revendications belliqueuses et violentes, comme ce fut le cas en 2016, alors que le calendrier électoral, considéré comme le cadre juridique de la tenue des scrutins, a, d'ores et déjà, été publié. «C'est dans cette optique que nous considérons toutes les tentatives et tous les appels à la révolte comme étant une distraction qui, certainement, vont contribuer à retarder le processus électoral », a-t-il signalé. Voilà pourquoi, il a indiqué l'importance de se concentrer sur le processus électoral.

Operation Maki : une preuve que la NOGEC est prête !

Devant les professionnels des médias, Constant Mutamba n'a pas manqué de parler de l'opération Maponami na Kimia, « Maki », que la NOGEC a lancé le 18 novembre dernier lors d'un grand meeting qu'elle a organisé à l'YMCA. Le lancement de cette opération, qui consiste à appeler la population, surtout les jeunes, à la prudence et à lutter contre la manipulation politicienne en vue de soutenir le processus électoral pour une tenue des élections dans la paix, démontre clairement que son mouvement est fin prêt pour participer, à tous les niveaux, aux joutes électorales à venir, a-t-il confirmé. D'ailleurs, « le Macron Congolais », comme l'appellent affectueusement les siens, a précisé qu'ils organiseront, en début de l'année 2018, un autre meeting dans le district de la Tshangu et ce, dans la ligne droite de leur nouveau leitmotiv qui est MAKI.