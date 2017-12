Dans une séance plénière ordinaire, présidée hier, mardi 19 décembre 2017, par le Premier Vice-président, Adolphe Lumanu Bwana N'sefu, le Conseil National de Suivi de l'Accord de la Saint Sylvestre et du Processus Electoral (CNSA), a démarré l'audition des rapports des différentes missions déployées tant à Kinshasa que dans l'arrière-pays notamment, au Kasaï et Kasaï Central par rapport au suivi, identification et enrôlement des électeurs.

Cette première vague des missions effectuées par les membres du bureau du CNSA est consécutive à la décision prise lors de la plénière du 14 octobre 2017, à travers laquelle, il a été convenu également du suivi de parachèvement du processus de la décrispation politique et dédoublement des partis politiques afin de mettre en confiance les acteurs politiques avant l'organisations des élections libres, crédibles et apaisées à l'horizon décembre 2018.

D'ores et déjà, les membres du CNSA se sont attelés d'écouter le rapport des missions des envoyés spéciaux largués au Kasaï et Kasaï Central. Somme toute, il appert que des signaux forts et positifs sont enregistrés quant à l'enrôlement et l'identification des électeurs au Kasaï. Dans la province du Kasaï, par exemple, cet enrôlement a atteint la barre de 105% par rapport au nombre d'enrôlés attendus tandis qu'il est de plus de 85% au Kasaï Central, selon les données statistiques avancées par le Rapporteur du CNSA, Valentin Vangi Ndungi qui, par ailleurs, a poursuivi en disant que si l'enrôlement dans l'espace grand Kasaï constituait l'unique contrainte à l'organisation des élections, le CNSA, sans crainte d'être contredit, pourrait affirmer que les élections vont bel et bien se tenir à la date du 23 décembre 2018.

La population attend d'être informée

Aux termes de toutes les auditions des rapports des missions, l'organe de surveillance et suivi de l'Accord et du Processus Electoral, suivant le Chapitre 6 dudit Accord, aura à communiquer tant sur le plan national qu'international à travers une grande conférence de presse qui sera animée, naturellement par le président du CNSA, Joseph Olenghankoy Mukundji afin d'informer l'opinion sur les dossiers relatifs à la décrispation et dédoublement des partis politiques.

Mais, au-delà des éléments en possession de l'équipe ayant effectué sa mission dans le grand Kasaï, le Rapporteur rassure que la CENI est en train de faire sa partition et, est favorable à apprêter le fichier électoral reconfiguré dans son ensemble.

La plénière qui a duré environ cinq heures, s'est déroulée dans un climat serein à la satisfaction de toute l'équipe du CNSA. Comme quoi, le CNSA exhorte la classe politique congolaise, toute tendance confondue, à ne pas s'inquiéter outre mesure, car, partant de ses prérogatives lui reconnues par l'Accord du 31 décembre 2016, il fera en sorte que le processus tel qu'il se déroule, puisse atteindre le quai d'accostage sans chavirer.