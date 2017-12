Cameroun: Joueuse africaine de l'année - Gabrielle Aboudi Onguéné près du but

Photo: facebook

La footballeuse camerounaise Aboudi Onguéné

La dernière ligne droite est amorcée dans la course aux récompenses annuelles de la Confédération africaine de football. Les résultats des votes seront dévoilés le 4 janvier 2018. Le 18 décembre 2017, le rêve de gloire s'est arrêté pour certains nominés. Pas pour la footballeuse camerounaise Gabrielle Aboudi Onguéné. Elle montera à l'assaut de sa grande rivale nigériane Asisat Oshoala et de la sud-africaine Chrestina Kgatlana. Ce ne sera pas sa première « finale ». La troisième tentative sera--t-elle la bonne ?

Le rêve continue pour Gabrielle Aboudi Onguéné. La footballeuse camerounaise fait partie du groupe des candidates encore en course pour la distinction de meilleure footballeuse africaine pour le compte de l'année 2017. Dans la « short- list » dévoilée le lundi 18 décembre 2017 par la Confédération africaine de football, la sociétaire du CSKA Moscou se retrouve avec la Nigeriane Asisat Oshoala et la sud-africaine Chrestina Kgatlana. Aboudi Onguéné reste la seule camerounaise dans la course à la récompense continentale après l'éviction des listes des nominés de l'attaquant Vincent Aboubakar et du sélectionneur champion d'Afrique Hugo Broos. Ces derniers concouraient dans la catégorie « joueur africain de l'année » et « meilleur entraîneur de l'année ».

Ce ne sera pas la première fois que le feu follet des Lionnes indomptables du Cameroun se retrouve en « finale ». Elle y avait déjà été en 2015 et 2016. En 2015 sa compatriote Gaelle Enganamouit l'a devancée et en 2016 c'est Asisat Oshoala qui avait eu le trophée. La vice-championne d'Afrique 2014 et 2016 espère prendre sa revanche le 4 janvier 2018, jour de la proclamation des résultats des votes. Des observateurs estiment qu'elle a le droit d'y croire. Ils mettent en avant ses performances au cours de l'année qui s'achève.

Une saison pleine avec le CSKA Moscou

L'attaquante de l'équipe nationale fanion du Cameroun a remporté la Coupe de Russie (la deuxième de son parcours dans ce pays) cette année. En championnat, l'ancienne du club russe Rossiyanka a inscrit 9 buts et envoyé 8 passes décisives en 14 matches disputés. Elle est deuxième meilleure buteuse en championnat. Ses performances ont propulsé le CSKA Moscou filles. Ce qui amène la journaliste sportive camerounaise Christelle Wandji à penser que le club moscovite doit une fière chandelle à sa compatriote. « Moscou avant l'arrivée de Gabrielle Aboudi Onguéné n'avait jamais gagné ni la Coupe ni le championnat. On l'a recrutée pour qu'elle vienne élever le club, remporter le championnat et la Coupe. Ça ne s'est pas bien passé en championnat puisque le club n'a terminé que quatrième. Il ne va pas jouer la Champions League. Par contre le club a gagné la Coupe de Russie pour la première fois », argue la reporter de Radio Sport Info.

L'entraîneuse de football Ghislaine Bebom salue pour sa part la « constance continue » de la meilleure joueuse de la Coupe d'Afrique des Nations de football féminin 2016. La consultante de la télévision publique camerounaise lors de cette compétition affirme que cette année-là déjà « les performances d'Aboudi étaient largement au-dessus de celles d'Oshoala ». Elle salue une footballeuse « constante depuis 13 ans ». Pour le ballon d'or africain, la manager générale du club de foot féminin camerounais Louves Minproff fait de sa compatriote la favorite devant sa concurrente nigériane. Pour elle, le fait que celle-ci se retrouve en Chine prouve qu'elle connaît une baisse de régime. « Le championnat chinois sur le marché n'a pas d'égale valeur avec le championnat russe. C'est un championnat qui est bas et même la Chine ne joue pas la champions league. La Russie a un championnat beaucoup plus relevé. Si Asisat Oshoala était aussi forte que Gabrielle Aboudi Onguéné, elle serait restée en Europe », assène l'ancienne internationale tout en soutenant que les statistiques de la Camerounaise plaident en sa faveur. Pour autant « on va compter sur la chance », dit-elle en repensant à l'échec de 2016 alors qu'elle voyait son ancienne protégée l'emporter.

Gabrielle Aboudi Onguéné est une footballeuse qui attire les regards lorsqu'elle est sur les terrains. La voir jouer est un régal. « Complète » de l'avis de plusieurs techniciens, elle est confiante, entreprenante. C'est quelqu'un qui n'hésite pas à prendre des initiatives pour améliorer la qualité du spectacle. Elle est dotée d'une pointe de vitesse qui profite presque toujours au compartiment offensif de son équipe. Aboudi Onguéné allie le jeu court et long et ose souvent les frappes vers le but.

Une footballeuse ... géniale !

Gabrielle Aboudi Onguéné, 28 ans aujourd'hui, explose sur place au pays avant de s'expatrier. Elle fait ses armes vers le milieu des années 2000 au sein de Ngondi Nkam de Yabassi, une formation basée dans sa ville natale, Douala. En 2005, elle va rejoindre Canon Filles, le club de la capitale camerounaise Yaoundé. Puis ce sera au tour de Louves Minproff, un autre club de la capitale, de l'enrôler. La jeune étoile remporte le championnat national en 2009, 2010 et 2011 sous ses nouvelles couleurs et deux éditions de la Coupe du Cameroun (2010 et 2012). Ses performances ne manquent pas d'attirer vers elle les sélectionneurs camerounais. Elle s'impose rapidement en sélection.

Avec l'équipe nationale Aboudi Onguéné est médaillée d'or aux Jeux africains de 2011. En 2012, l'enfant de Douala fait partie de la cuvée qui remporte la médaille de bronze au terme de la Coupe d'Afrique des nations. Elle prendra part aux Jeux olympiques de Londres quelques mois plus tard. Le talent de la meilleure joueuse de la Coupe d'Afrique des nans de football 2008 explose lors de la Coupe du Monde Canada 2015.

La planète foot savoure le grand talent de la petite dame (elle mesure 1,52m). La joueuse aux plus de 50 sélections s'expatrie d'abord en Pologne avant de migrer vers la Russie en 2015. Elle s'engage avec le Rossiyanka à la veille de la Coupe du Monde. Un temps la petite camerounaise intéresse les plus grands clubs européens.

Le Paris Saint-Germain la contacte après la Coupe d'Afrique de 2016. Mais c'est le CSKA Moscou qui réussira à la convaincre. Ses dirigeants la veulent tellement qu'ils rachètent les deux ans de contrat qu'elle avait encore avec Rossiyanka. Ils offrent un salaire supérieur à ce que la joueuse recevait jusque-là.

On dira que le club de la capitale russe a flairé le bon coup puisque sa recrue qui n'était évaluée que sur ses performances en club figure parmi les 3 meilleures footballeuses de son continent d'origine. L'on saura dans deux semaines si elle se retrouve en haut du podium.