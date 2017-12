Gabon: Qui sera le Cycliste africain de l'année ?

Au Gabon, on en sait un peu plus désormais sur le ressortissant nigérien qui a attaqué au couteau… Plus »

Un jury de directeurs sportifs, d'entraîneurs, de dirigeants, de coureurs africains, de journalistes africains et européens présidé par l'ancien champion français Bernard Hinault prennent part au vote. Le lauréat sera connu le 20 décembre et il sera récompensé à l'issue de la Tropicale le 21 janvier 2018.

Comme le nombre d'équipes annoncées sur la Tropicale Amissa Bongo 2018, ils sont 15 en lice pour le prix de Cycliste africain de l'année. Une récompense initiée depuis 2012 par les organisateurs du Tour international du Gabon. Il s'agit de récompenser « le coureur qui, par ses résultats sur le continent et sur le reste de la planète, a le plus contribué à faire rayonner et à faire connaître le cyclisme africain ».

