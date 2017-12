Afrique Centrale: Situation économique en zone CEMAC - 2018 sous de meilleurs auspices

Photo: République gabonaise

Les Chefs d’Etat membre de la CEMAC

Taux de croissance positif, bonne couverture monétaire, réserves de change en progression. Telles sont les prévisions présentées hier à Yaoundé par le gouverneur de la BEAC.

L'année 2018 s'annonce sous le signe d'une reprise économique dans toutes les régions du monde, selon Mahamat Abbas Tolli, gouverneur de la Banque des Etats de l'Afrique centrale (BEAC). Ceci en raison notamment du dynamisme observé en Europe, au Japon, en Chine et aux Etats-Unis. Et cette reprise devrait profiter aux économies africaines dont celle de la sous-région Afrique centrale, même si on ne va pas sortir de la zone de turbulence. « Au niveau sous régional, la situation demeure difficile. Toutefois, l'on constate une fragile amorce des équilibres macroéconomiques grâce à la mise en oeuvre des programmes avec le FMI dans quatre des six pays de la sousrégion », a indiqué le gouverneur. C'était à l'issue de la quatrième réunion ordinaire du comité de politique monétaire (CPM) de la BEAC, tenue hier à Yaoundé.

Pour illustrer des bonnes perspectives, quelques chiffres positifs. En 2018, le taux de croissance sous régionale est projeté à 3%, contre une croissance nulle en 2017 et négative (-0,2%) en 2016. Le taux de couverture monétaire, qui tourne autour de 60% en cette année, atteindra les 66,6% en 2018. Quant aux réserves de change, elles passeront de 2,6 mois en 2017 à 3,1 mois en 2018, après être descendues jusqu'à 2,2 mois en 2016. Selon Mahamat Abbas Tolli, par ailleurs président du CPM, ces bonnes performances sont dues, non seulement à la mise en oeuvre du programme avec le FMI, mais aussi au raffermissement des cours des matières premières comme le pétrole, dont le baril se négocie actuellement à 63 dollars. Mais de l'avis du gouverneur, si tous les six Etats membres de la CEMAC avaient adhéré au programme avec le FMI, la situation aurait été plus reluisante. Il faut dire à ce sujet que le Congo et la Guinée équatoriale sont toujours en négociation avec l'institution financière.

Pour mieux résister aux chocs, le patron de la BEAC conseille aux Etats de diversifier leurs économies, afin que les populations puissent consommer les produits locaux et par conséquent préserver les devises. Le programme de réformes économiques et financières en cours dans la région devrait y aider. Autres sujets évoqués, l'apport de liquidité d'urgence aux banques de la CEMAC. « Le CPM a adopté la décision portant cadre général dudit dispositif, pour permettre aux établissements de crédit jugés solvables, de faire face aux tensions temporaires de liquidité pouvant affecter la stabilité financière », a expliqué le président du Comité. Le CPM a également décidé de maintenir inchangés : les taux d'intérêt des appels d'offres (2,95%) ; le taux de pénalité aux banques et aux trésors publics (7%), les taux d'intérêts sur les placements de banques, ainsi que les coefficients et le taux de rémunération des réserves obligatoires .