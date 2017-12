Angola: Des infrastructures touristiques dans la capitale doivent être améliorées

Luanda — Les infrastructures du parcours touristiques de la capitale du pays, en particulier Baía de Luanda (Baie de Luanda), Fortaleza (forteresse), le Musée Esclavage, Foire de l'Artisanat, Miradouro da Lua (Point d'observation), Parc de Quiçama, Barra do Kwanza, Cabo Ledo et Muxima, devraient être améliorées afin d'attirer plus de touristes, de générer des revenus et de créer des emplois, a déclaré la ministre de l'Hôtellerie et Tourisme, Angela Bragança.

La titulaire du portefeuille intervenait mardi, à la 1ère session ordinaire de la Commission Multisectorielle de l'Hôtellerie et Tourisme, qui a compté sur la participation des responsables des organes ministériels de ladite commission.

Selon elle, il est nécessaire de réhabiliter les infrastructures de ces potentialités touristiques de la capitale, de former le personnel pour le secteur touristique, de réaliser des campagnes de marketing et d'impliquer des acteurs majeurs du tourisme, des associations et le secteur privé, pour attirer plus de touristes nationaux et étrangers.

Dans ce contexte, elle garanti que la 1ère réunion ordinaire de la Commission Multisectorielle de l'Hôtellerie et Tourisme jettera les bases d'une coopération fructueuse en faveur du développement du tourisme sur tout le territoire national.

«Nous nous concentrons sur l'engagement à l'égard des attentes et orientations du Président de la République et, certains qu'avec cette réunion, nous commencerons à prendre des mesures plus fermes et synchronisées dans le sens de transformer l'Angola en une destination touristique majeure dans la région et le monde », a ajouté la ministre.

La Commission multisectorielle de l'Hôtellerie et Tourisme est l'organe d'auscultation et de soutien consultatif du Ministère de l'Hôtellerie et Tourisme, qui regroupe les départements ministériels avec des activités liées au secteur du tourisme.

La Commission est composée des ministères de la Culture, de l'Environnement, de la Jeunesse et des Sports, de l'Agriculture, de l'Intérieur, des Finances, des Relations Extérieures, de la Santé, des Télécommunications et Technologies de l'information, du Commerce, de la Communication Sociale, des Transports et de l'Energie et Eau.